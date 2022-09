Alex kinilala ng Kongreso

NAGPASA ng resolusyon ang House of Representatives bilang pagkilala kay Alex Eala sa kanyang naiuwing titulo sa 2022 US Open Girls Singles tournament kamakailan.

“Alex’s feat underscores the kind of towering height the country has achieved in tennis. Her exemplary performance, which is one of the greatest in Philippine sports history, deserves utmost commendation and distinction for the honor and glory it brought to the country,” ayon sa isang bahagi ng House Resolution No. 362.

Ang 17-anyos na si Eala ang kauna-unahang Pilipino tennis player na nagwagi ng Junior Grand Slam title sa singles.

Kabilang sa mga lumikha ng nasabing resolosyon sina Speaker Martin Romualdez ng Leyte, House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manuel “Mannix” Dalipe at Minority Leader at 4Ps Partylist Representative Marcelino Libanan.

Ang batang si Eala, bago pa man magwaghi ng titulo sa US Open, ay 10th-seed sa torneo ngunit pinataob ang mga bigating mga tennis player sa buong mundo.

Pinayuko ni Eala ang mga manlalaro na sina 8th seed Taylah Presto ng Australia at 9th seed Victoria Mmboko ng Canada, kabilang na ang kanyang nakalaban sa US Open finals na pambato ng Czech Republic na si second seed at world No. 3 sa juniors na si Lucie Havlickova.

Ang kopya ng nasabing resolusyon ay ipapadala mismo ng Kongreso kay Eala bilang pagkilala at pasasalamat sa batang kampeon. (Annie Abad)