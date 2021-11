Alex hindi pagpapalit Pilipinas sa Espanya

HINDI dumaan sa isip ni Pinay tennis sensation Alex Eala na magpalit ng citizenship kahit na naninirahan at nag-aaral ito sa kasalukuyan bilang scholar sa Rafa Nadal Academy sa Espanya.

Ito ang naging tugon ng 16-year-old netter kamakailan sa kanyang naging panayam sa “Power and Play” ni former PBA commissioner Noli Eala ng Radyo Singko.

“No, it really hasn’t. I think that’s, if it were to be even considered, it would be really down the road. I wouldn’t even know what it would be like, I couldn’t even speak Spanish pa,” sey ni Eala, Globe Ambassador, sa kanyang uncle nang matanong ito kung napaisip na magpapalit ng citizenship.

“I’ve always been identified as a Filipina and I don’t plan on doing that,” dagdag pa ng Juniors world no. 4.

Magugunita noong nakaraang linggo, ikinalungkot ng ilang Pinoy sports fans ang desisyon ni Filipino-Japanese golfer at reigning US Women’s Open champion Yuka Saso na irepresenta ang bansang Japan pagtungtong nito sa edad na 22.

Samantala, inaasahang papalo si Eala sa darating na W25 Milovice tournament sa Nobyembre 22-28 sa Czech Republic. (Janiel Abby Toralba)