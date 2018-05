Alex G. iboboykot ng mga fan

Matapos maging kontrobersiyal ang kanyang IG posts regarding sa kanyang Japan vacay, nagpaabot naman si Alex Gonzaga ng kanyang paumanhin sa publiko tungkol naman sa kanyang mga YouTube upload.

Sa kanyang tweet, inamin ng Kapamilya TV host na may mga YT upload nga raw siya na she found annoying also lalong-lalo na ang kanyang mga pre-Vlog video.

Marami na rin kasi ang pumapansin sa sobrang pagka-taklesa ni Alex na para sa iba ay hindi na nakakatawa kundi nakakairita na.

Kaya nang personal niyang ni-review ang kanyang mga previous upload, maging siya ay naramdaman niya ang emosyon ng maraming netizen kaya bago pa ito lumala ay personal na siyang humingi ng apology kasabay na rin siguro ang pangako na iti-trim down na rin niya ang kanyang mga annoying act and joke.

Malapit nang umabot sa isang milyon ang kanyang mga subscriber, habang patuloy na umaariba sa views ang mga kanyang video na umaabot sa mahigit isang milyon. May mga nagbabanta na nga na ia-unfollow, o mag-unsubscribe sila kay Alex. At bago nga naman na mag-unsubscribe ang mga ito, aba, maaga pa lang ay inagapan niya na para sa karamihan ay magandang move galing sa kanya.

Korek!