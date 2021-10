Alex dumulas sa World No.4

BAHAGYANG bumaba bilang Juniors World No. 4 ng International Tennis Federation (ITF) si tennis sensation Alex Eala, batay sa latest update ng ITF nitong Lunes.

Mula sa World No. 3 noong nakaraang buwan, dumulas ang ranking ng 16-year-old Pinay netter sa ika-apat na puwesto na may 2,443 points.

Nangunguna pa rin si Juniors World No. 1 Victoria Jimenez Kasintseva ng Andorra na nagtala ng 3,154.75 points habang pumangalawa si American netter Robin Montgomery na may 2,453.75 puntos.

Pumapangatlo sa listahan si Kristina Dmitruk ng Belarus na nagtala ng 2,453 points samantalang panglima si French tennis player Elsa Jacquemot na may 2,205.5 points.

Huling humampas si Eala, Rafa Nadal Academy scholar at Globe ambassador, sa 2021 US Open tournament kung saan ito nakaabot sa quarterfinals ng girls singles event habang nakapalo ito hanggang semifinals sa girls doubles.

Samantala, ibinahagi naman ni Eala nitong Lunes sa kanyang Facebook page ang naging experience nito bilang volunteer sa isang tennis event ng RNA at Special Olympics España.

“I did volunteer work with my friends last Saturday after training. Congratulations to all the athletes who joined the ‘More than Tennis’ event organized by the Academy and Special Olympics España,” caption ni Eala na nagpasilip din ng kanyang pagsasalita ng Espanyol sa isang video. (Janiel Abby Toralba)