Alex Diaz game sa ‘landian’ kay Tony Labrusca

Hindi nga itinatanggi ni Alex Diaz na ‘fluid’ siya. Meaning, puwede sa babae, puwede rin sa lalake.

Di ba nga, lumabas ang tsismis ng kabadingan niya dahil sa isang lalake na chef na diumano ay pinadalhan niya ng mensahe. Pero, pinatunayan din ng mga malalapit kay Alex, na noon ay marami ring naging dyowang babae ang binata, na madalas bitbit sa mga showbiz party.

Anyway, sa virtual presscon nga ng ‘Oh, Mando’ na pinagbibidahan nila nina Barbie Imperial at Kokoy de Santos, buong ningning siyang nagkuwento sa masarap na pakiramdam niya ngayong nag-out na siya.

Chika niya, high school daw ay wala pa siyang pakiramdam na ‘bisexual’ siya. Nitong nasa showbiz na lang daw siya nagbago ng pakiramdam.

Noong 22 raw siya ay nakaramdam siya na nagkakagusto siya sa mga lalake. Na-shock daw ang mga kaibigan niya.

Sabi pa ni Alex, alam naman ng lahat sa paligid niya kung ano o sino siya. Kung siya lang daw ang nasunod, nood pa sana siya umamin. Pero, natakot daw ang mga tao sa paligid niya na layuan siya ng mga fan.

Maginhawa na raw ang pakiramdam niya ngayon, mula noong lumantad siya.

“Bumalik man ako sa Canada, maluwag sa dibdib ko, wala na akong tinatago,” sabi pa ni Alex.

Si Alex nga ay iniuugnay kay Tony Labrusca. At sabi lang ni Alex, wala na siyang dapat ipaliwanag, dahil ang mga tao nga raw, kahit ano pa ang sabihin nila, mas paniniwalaan pa rin kung ano ang nasa isip nila.

Anyway, kung may project daw na iaalok sa kanya na kasama si Tony, na ang tema nga ay boys love, game siya.

“Kung may project with Tony, alam ko maraming manonood, papatok siya, because of the issue. If the script is really good, fantastic, why not?” game na game na sagot niya.

Elijah Canlas multo sa KoLex

Para kay Kokoy de Santos, hindi mahirap katrabaho si Alex Diaz.

“Open naman si Alex, bilang aktor, bilang tao. Na-appreciate ko yon, na bibihira rin kasi sa mga tao na nagiging open sa ibang tao. Nakapag-share siya sa akin ng mga bagay na sa tingin ko hindi naman niya sasabihin kung wala siyang tiwala sa akin,” sabi ni Kokoy.

Anyway, aware naman si Kokoy na hahanapin pa rin sa kanya si Elijah Santos, na ka-love team niya sa Gameboys.

“Ibang-iba naman ito, eh. Ako personally iba ang ginampanan ko dito. Pero sana, imbes na ma-compare, siguro i-appreciate na lang natin ang mga ganito. Pero, ready naman, wala namang masama,” sabi ni Kokoy.

Sabi pa nila, ramdam na ramdam daw nila ang presence ni Elijah sa set nila, lalo na sa social media, na palaging may mga fan na naghahanap kay Elijah, kahit sina Alex at Kokoy na ang binibenta sa Oh, Mando.

Aba, para palang multo si Elijah sa KoLex (Kokoy-Alex), ha!