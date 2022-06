Alex Diaz atat nang magka-boyfriend

Sabik na bang magka-boylet si Alex Diaz?

Well, sa pamamagitan ng queer reality series na Hello Searcher, makakahanap na si Alex ng real-life partner.



Taong 2019 nang aminin ng aktor na bisexual siya pagkatapos siyang i-out sa social media ng isang fitness coach na ini-stalk daw niya.



Searcher si Diaz sa first ever BL (Boys’ Love) dating game show na produced ng Black Sheep.

“Hello, Searcher” is inspired by the hit BL title “Hello, Stranger,” na isang successful digital series at naging movie na pinagbidahan nila Tony Labrusca and JC Alcantara.

Ang host ng Hello Searcher dating show ay si Miss Trans Global titlist Mela Habijan.



Ang mga potential matches para kay Diaz ay maiimbitang mag-audition sa pamamagitan ng “Sparks Call,” kunsaan ang applicants ay magbibigay ng five fun facts tungkol sa kanila in “the most creative and personal way possible.”



Anim na participants ang mapipili para sa dating show at isa rito ay magiging ultimate match para kay Diaz. (Ruel Mendoza)