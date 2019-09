Alex dapat tumulad kay Coco

Tapos na nga kaya ang isyu ngayong nagsalita na ang magkabilang kampo, sina Rita Daniela, Ken Chan at Alex Gonzaga?

Well, may sey ulit diyan ang beteranang manunulat na si Lolit Solis, na siyang unang nagbukas ng naturang isyu.

Sa pamamagitan pa rin ng Instagram, kung saan niya unang inihayag din ang sentimiyento tungkol sa pang-iisnab umano ni Alex kina Rita at Ken, tila tinatapos na rin ni ‘Nay Lolit ang isyu sa kanyang naging opinyon tungkol sa naturang isyu.

“Talaga pong kasalanan ko. In regard po sa pangyayari kay Alex Gonzaga, Rita Daniela at Ken Chan, sumusumpa po ang source ko na totoo raw nangyari ang bagay na iyon. Hindi ko gusto siraan si Alex, actually nga ang gusto ko pagalitan sila Rita at Ken dahil for me, you treat yourself better para hindi ka ma-snob. Very demeaning na gawin ng isang kapwa mo artista ang ginawa ni Alex, pero karapatan niya kung ayaw niya makipag-chica. Hindi ko naman sinasabi na dapat feeling big stars din sila Rita at Ken pero sa mga okasyon na ganun, isipin mo rin na dala mo ang bandera ng GMA at para sa isang ABS star na umasta ng ganun para bang ano ‘you feel we are smaller’ ang dating!” sabi pa ni Lolit.

Ikinumpara pa nga ni Lolit si Alex kay Coco Martin.

“Tama rin iyon iba bakit para bang mas affected ako. Of course, dahil hindi ba para kayong neighbors na dapat mabait sa isa’t isa. Na dapat pag magkakasabay kayo sa isang lugar pare-pareho kayong representative ng showbiz, walang mataas o mababa, walang mas sikat o baguhan? Si Coco Martin kahit saan makakita ng taga-showbiz, kahit hindi niya kilala, binabati niya, pakita sa mga tao na iisang mundo silang lahat na artista, walang ABS o GMA. Iyon lang ang hinanap ko kay Alex Gonzaga. At kung totoo na hindi nangyari, mas mabuti, dahil at least na clear niya. Pero sabi ng source ko, kaya niya humarap kay Alex. So be it.” sey pa ulit ni ‘Nay Lolit.

Heto pa ang karugtong na post ni Lolit:

“Mabuti naman at inamin pero ayaw palakihin nila Rita Daniela at Ken Chan iyon nangyari sa kanila ni Alex Gonzaga. Ok na, tanggap nila at hindi na ginawang big deal. Sa part ni Alex nagpaliwanag na siya, nag-message na kay Rita at Ken, no more problem. Sige tanggapin ko na mga bashing ng fans ni Alex, sige ako na ang may sala dahil binuksan ko iyon issue. Sige dapat tumahimik ako dahil karapatan ni Alex na huwag mamansin, maging cold, impolite.

“Ok sige, kasi nga kasalanan ni Rita at Ken na lumapit sila, nagpakilala at sinabing fan sila ni Alex Gonzaga. Let your anger out, sabihin n’yo na at isigaw na tama si Alex, na ok ang ginawa niya. Actually kaya nagiging monster ang isang celebrity dahil na rin sa bulag na fans niya. Ewan ko kung bakit one track mind na para bang kung ano sabihin nila matutuwa iyon idol nila. Kung si Alex natutuwa na ganun ang line of thinking ng kanyang fans, OK lang, bagay nga sila magsama-sama. It will not affect me, naku, nakita ko na lahat ng sumikat at nalaos, wala nang makakagulat pa sa akin!” tila gigil pang pahayag ni Solis. (Athena Yap)