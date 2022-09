Alex biyahe sa quarters

MAKAKASAGUPA ni world Nom 297 Alexandra “Alex” Eala sa bihirang pagkakataon ang kanyang doubles partner na si Mirra Andreeva ng Russia sa quarterfinal round ng 2022 US Open girls singles tournament sa USTA Billie Jean King National Tennis Center sa Flushing Meadows, New York, USA.

Ito ay matapos talunin ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafael Nadal Tennis Academy scholar ang nakatapat na si Taylah Preston ng Australia 6-2, 7-6 (1) sa round of 16 Huwebes ng umaga (oras sa Pilipinas) upang itala ang back-to-back na panalo kabilang ang laban nito sa doubles.

Nagawa naman ng 14th seed na si Andreeva umakyat sa quarters sa pag-ahon sa first set bago inangkin ang huling dalawa para umiskor ng 5-7, 6-4, 6-1 upset win kay top seed Sofia Costoulas ng Belgium.

Una munang tinalo nina Eala at Andreeva sa girls doubles ang fourth seed na pares nina Iva Jovic at Shanon Lam ng Amerika, 6-2, 6-2 sa unang round para makapasok sa round of 16.

Sunod na makakaharap nina Eala at Andreeva ang tandem nina Ella Seidel at Carolina Kuhl ng Germany.

Ang dating Juniors No. 2 at kasalukuyang 10th seed sa event na si Eala ay isa sa mga paboritong kunin ang korona bilang pangalawang may pinakamataas na ranggo sa propesyunal na circuit.

Hinahanap ni Eala, na nagbabalik aksiyon sa juniors circuit sa unang pagkakataon ngayong taon, ang una at ikatlong junior grand slam titles nito sa singles at doubles. (Lito Oredo)