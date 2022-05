Alex armado sa SEA Games

HALOS nakumpleto na ni Alex Eala ang pagsasanay sa Philippine women’s tennis team sa Manila Polo Club.

Kinumpirma ni national team coach Chris Cuarto na ang 16-anyos na tennis phenom ay nagkaroon ng unang pagsasanay kasama sina Jenaila Prulla, Shaira Rivera at Marian Capadocia noong Huwebes ng hapon.

Muling nakasama ni Eala si Prulla, ang kanyang teammate noong namuno ang bansa sa Asia-Oceania Girls Under-14 at kalaunan ay nagtapos sa ikalima sa 2019 World Juniors sa Czech Republic.

“I am in Manila for the next week or so before heading to Hanoi in Vietnam with the rest of the Philippine team for the Southeast Asian Games and I am super-excited,” sabi ni Eala, Rafa Nadal Academy scholar at ambassador ng Globe.

“It will be the first time that I will compete in SEA Games, which makes it extra special, while they are massively important across the region and mean so much to so many people.”

“It is also another opportunity for me to represent the Philippines, something I love, and I definitely have the sense of playing for my nation and for something far bigger than just myself,” sabi pa nito.

Dumating si Eala noong Linggo mula sa Spain kung saan nakipagkumpitensya siya sa Madrid Open Qualifier. Ilang araw siyang kasama ng kanyang pamilya bago bumalik sa court para sa kanyang debut sa biennial games.

Asam ng Pilipinas na mapaganda ang naiuwi nitong isang ginto, isang pilak at dalawang tanso noong 2019.

Makakasama ni Eala sa women’s team sina Marian Capadocia, Shaira Rivera at Jenaila Rose Prulla habang ang kalalakihan ay binubuo nina Treat Huey at Ruben Gonzales na nagwagi sa doubles sa Savannah Challenger, Jeson Patrombon, Francis Alcantara at Eric Olivarez. (Lito Oredo)