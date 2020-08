Alessandra nanghingi ng kotse, bahay kay Jules

Si Alessandra de Rossi nga ang unang bumati sa mister ng kanyang ate na si Assunta de Rossi, si Mr. Jules Ledesma. At siyempre, kaaliw ang birthday greetings niya kay Jules.

“My dear brother,

“Happy birthday to you @julesledesma. Masyadong maganda tong handwriting mo, I cannot! Thank you for loving us and accepting us as one other Ledesmas.

“Ang wish ko sayo ay regaluhan mo ako ng car mo na luma, house and lot by the beach na 55k hectares or bigger, okay din kung may kalakip na waterfalls at cave. Kung makakahanap ka ng unicorns na pwede ko alagaan. Okay din!

“Ingat ka palagi! Stay healthy! I Cannot wait for the baby! Yung first and last part lang yung totoo. 😂 @assuntaledesma,” sey ni Alex.

Pero siyempre, joke nga lang `yon, dahil para sa kanya, ang pinakamagandang regalo ay ang paparating na baby nina Assunta at Jules.

“hahahaha! Ayun ang priceless. Siguro paglabas ng baby, papipirmahin ko nalang sya ng agreement dito sa mga wish ko. Di na nya mahahalata yun sa sobrang saya nya! Toinks!”

Bongga! (Dondon Sermino)