Alert level pinako, bagong COVID diskarte sinisipat

Pansamantalang pinanatili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umiiral na alert level system sa buong bansa kaugnay sa sitwasyon ng COVID-19 habang pinag-aaralan pa ang panibagong sistema na aangkop sa klasipikasyon ng mga tinatamaan ng virus.

Pinulong ng pangulo noong Lunes sa Malacañang ang mga opisyal ng Department of Health (DOH) at inaasahang maglalabas ng bagong alert level classification sa kalagitnaan ng Agosto.

“To avoid confusion, we will retain the alert level system for now. We are however thinking, we are studying closely, and we’ll come to a decision very soon as to decoupling the restrictions from the alert levels,” anang pangulo.

Sa kasalukuyan, mababa pa rin ang bilang ng taong nagpapa-booster shot mula sa 70 milyong Pinoy na nakatanggap na ng first at second doses mula nang ipatupad ang vaccination rollout program ng administrasyong Duterte.

Naniniwala ang mga eksperto na humina na ang panlaban ng maraming Filipino sa virus kaya mahalagang ang booster shot lalo ngayong nakakaranas ng uptick o pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa dahil sa Omicron BA.5.

Batay sa monitoring ng OCTA Research, limang lalawigan ang nakapagtala ng mataas na kaso ng COVID-19 kabilang ang Aklan, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. (Aileen Taliping)