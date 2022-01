Alert level 4 barado sa Palasyo

Wala pang nakikitang pangangailangan para itaas sa alert level 4 ang mga lugar sa bansa na mataas ang bilang ng COVID cases, kabilang na ang Metro Manila.

Ito ang inihayag ni acting Presidential Spokesman Karlo Norgales sa kabila ng pahayag ni Department of Health Secretary Francisco Duque III na posibleng itaas sa alert level 4 ang Metro Manila dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19.

“We are actively monitoring all of the metrics and parameters na dapat nating tingnan. As of the moment, hindi pa siya tumatama doon sa tatlong metrics natin enough for us to declare alert level 4,” ani Nograles.

Pero tiniyak ng kalihim na agad silang magdedeklara ng alert level 4 kapag tumama na sa pamantayan ang sitwasyon ng mga tinatamaan ng COVID-19.

Ang binabantayan aniya ngayon ng Inter-Agency Task Force ay ang two-week growth rate, average daily attack rate at ang bilang ng hospital beds na nagamit dahil sa mga nagkakasakit. (Aileen Taliping)