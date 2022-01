Alert level 3 buong ‘Pinas tablado sa DOH

Hindi pa inirerekomenda ni Health Secretary Francisco Duque III ang pagsasailalim ng buong Pilipinas sa Alert Level 3 sa kabila ng banta ng Omicron.

Ang NCR pa lamang isinasailalim sa Alert Level 3, na epektibo mula Enero 3 hanggang Enero 15.

Sa isang press briefing, sinabi ni Duque na may sinusunod na metrics ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga alert level.

“So we will not recommend [alert level 3] to other regions until the figures will show that, like NCR (National Capital Region), kung mabilis ang pagtaas ng mga kaso,” ani Duque.

Ang paglalagay sa NCR sa Alert Level 3 ay bunsod ng ilang araw na pagsirit ng mga bagong kaso ng COVID-19.

Noong Huwebes ay 1,623 ang mga naitalang bagong kaso, na umakyat sa 2,961 pagdating ng Biyernes. (Mark Joven Delantar)