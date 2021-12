Alert level 2 kinasa sa buong ‘Pinas hanggang Enero 15

PINANATILI ng Inter-Agency Task Force ang alert level 2 sa buong bansa hanggang sa Enero 15, 2022.

Ipinabatid ito kahapon ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles matapos ang pulong ng IATF kasunod ng nakatakdang pagtatapos ng umiiral na alert status ngayong katapusan ng Dis­yembre.

Ayon kay Nograles, nananatili ang banta ng COVID-19 at kailangang bantayan ang Omicron variant na nakapasok sa Pilipinas.

“The Inter-Agency Task Force (IATF) on Wednesday, December 29, 2021, approved the recommendation to maintain all provinces, highly urbanized cities, and independent component cities under Alert Level 2 from January 1, 2022 until January 15, 2022,” ani Nograles.

Kasabay ng extension ng alert level 2 status ay inilabas din ng IATF ang updated na listahan ng mga bansang nasa red list epektibo Enero 1-15, 2022 kung saan kabilang ang mga bansang Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia at Spain.

Nasa greenlist naman ang mga bansang Bangladesh, Benin, Bhutan, British Virgin Islands, China (Mainland), Cote d’ Ivoire (Ivory Coast), Djibouti, Equatorial Guinea, Falkland Islands (Malvinas), Fiji, The Gambia, Guinea,­ Hong Kong (Chinese Special Administrative Region), Indonesia, Kuwait, Kyrgyzstan, Liberia, Montserrat, Oman, Pakistan, Paraguay, Rwanda, Saba (Special Municipality of the Kingdom of the Netherlands), Saint Barthelemy, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Sint Eustatius, Taiwan, Timor-Leste (East Timor), Togo, Uganda at United Arab Emirates. (Aileen Taliping)