Alert level 1 puntirya sa Abril ng mga negosyante

Ikinatuwa ng mga negosyante sa Metro Manila ang pagbaba sa alert level 2 simula ngayong araw.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na Inaasahan nilang ang pagbaba ng alert level system ay magtuloy-tuloy na hanggang sa tuluyang alisin na ito pagdating ng Marso.

“Alert level 2 us good news at hopefully we can move to alert level 1 by the end of February and eventually by March, ang tingin ko dito eventually we can remove all these alert levels and just come up with a basic minimum health standard protocol moving forward,” ani Concepcion.

Kumpiyansa ang negosyante na hindi malayong mag-alert level 1 bago matapos ang first quarter ng 2022 dahil pababa na ang mga kaso ng COVID-19 at mas maganda aniya kung tuluyang mawala na ang alert level.

“We are seeing that this alert level 1 is even possible towards the end of February, March,” dagdag ni Concepcion.

Sinabi ng negosyante na nagsisimula nang umusad ang bansa kaya mahalagang magtuloy-tuloy ito para ganap na makabawi ang ekonomiya gaya ng magandang ipinakita noong last quarter ng 2021 na 7.7% gross domestic product. (Aileen Taliping)