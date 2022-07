Alert level 1 pinako sa NCR, iba pang lugar

Magpapatuloy ang umiiral na alert level 1 status sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa hangga’t hindi nagpapalabas ng bagong alerto ang Department of Health (DOH).

Ito ang inihayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa press briefing sa Malacañang kasunod ng nalalapit na pagtatapos ng alert status sa Hulyo 31.

Ayon sa kalihim, hintayin na lamang ang magiging rekomendasyon ng DOH kaya status quo muna ang umiiral na alert status sa bansa patungkol sa COVID-19.

“Susunod na alert status. That would be called on by the DOH, so we will have to wait. Anyway, right now, it is status quo. So we’ll maintain the alert levels for now. But the entire process is also continuously under review, so we’ll have to wait,” ani Angeles.

Matatandaang dalawang beses sa isang buwan nagtatakda ng alert status subalit nang magpalit ang administrasyon ay hindi na naging aktibo ang Inter-Agency Task Force (IATF) na nagtatakda ng mga resolusyon sa COVID-19.

Muli ring tumataas ngayon ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19, batay sa datos ng DOH dahil sa mga bagong subvariant na nasa bansa. (Aileen Taliping)