Alegre petmalu mga kalapati

MARAMING magagaling magpa-ronda ng kalapati sa Pilipinas, isa na rito si Jon Alegre.

Hinahangaan ang mga kalapati ni Jon dahil madalas itong manalo sa mga pigeon racing tournment.

Binisita ng host ng Kalapati Sports sa Target On Air na si Ka Rex Cayanong si Alegre para makita ang mga alagang ibon at masilayan ang pinakamagandang Racing Loft sa Pilipinas.

Ipinakita ni Alegre sa Kalapti Sports ang mga napanalunan nito sa Pigeon Racing Tournaments tulad ng 22nd Philippine Ace Pigeon 2022 kung saan nag-top 10 overall at nag-lap winner sa SDR- Open Category.

Ikinuwento din ni Alegre ang pagiging kampeon nito sa PHA 3rd Lap Bulan Sorsogon, Young Bird category noong 2021 sa South Derby Race.

Dahil nais makatulong ni Alegre sa kanyang mga “Kalapatids” ay nagtayo siya ng bagong Racing Club sa San Carlos, Pangasinan na ALPFA (Amputi Layag Pangasinan Fanciers Association).

“Napakasuwerte ng mga taga-San Carlos at karatig-bayan sa Pangasinan dahil ibabahagi ni Boss Jon Alegre ang mga lahi niyang imported sa mga member ng ALPFA,” saad ng kaibigan ni Alegre na si Reggie Cruz sa kanyang YouTube Channel.

Kabilang sa ibinahagi ni Alegre sa Kalapati Sports ang pagsilo nito ng second, third at fifth place sa PHA 2021 Pio Duran Lap. (Elech Dawa)