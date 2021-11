AlDub nagwala: Jasmine maharot, todo kandong kay Alden

Dedma na, at wala na ngang epekto ang pananakot na boycott ng mga AlDub fan kina Alden Richards at Jasmine Curtis Smith. Heto nga at super taas na ng ratings ng teleserye nilang ‘The World Between Us’ sa GMA 7.

Ang dami ngang nakiliti, kinilig sa pagkandong ni Jasmine kay Alden. Tingin nga nila, magdyowa na ang dalawa, dahil para nga raw kumandong ang isang babae sa isang lalake, na hindi naman eksena sa harap ng kamera, iba na ang kahulugan noon, di ba?

Heto nga ang chika ng mga fan:

“Iba talaga kapag inlove ‘no? Sharing a clear copy of Lia’s lockscreen kasi sinend agad ni Louie sa amin ‘yung photo!”

“Oh pasok na mga delulus na panay #boycott sa solo project ni Alden, pero updated naman.”

“Sana kayo na lang! Kayo na ba talaga?”

“Respeto naman po sa mga single, grabe ang chemistry umaapaw.”

“Hays kilig ko sa dalawang to, pati ako nagpapalit ng wallpaper. Ang gagaling pang actor at very professional.”

“Goshh bagay kaayo mong duha.”

“Bagay na bagay kayo, pareho kayung mabait at soft spoken.”

“Sana maging sila na for real… bagay na bagay…”

Well… (Dondon Sermino)