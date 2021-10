AlDub ‘kasal’ dinedma: Boykot MZET, APT, GMA sigaw ng mga fan

Iniwasan ni Maine Mendoza na sagutin ang tanong tungkol sa ginawang pananakot noon ng mga fan na kesyo boboykotin nila ang ‘Daddy’s Gurl’, dahil piniling i-guest si Arjo Atayde.

Siyempre, si Alden Richards ang mas gusto nilang palagi na maging guest sa ‘Daddy’s Gurl’ pero malabo nga `yon sa ngayon, dahil busy si Alden sa teleserye nila ni Jasmine Curtis Smith, ang ‘The World Between Us’.

Anyway, sa mediacon nga ng ‘Daddy’s Gurl’ para sa kanilang 3rd anniversary sa telebisyon, sa GMA 7, inusisa si Maine kung ano ang masasabi niya na baka may mga banta na naman ng kesyo iba-ban ang sitcom nila?

“I invoke my right to remain silent, para wala na pong issue. Alam niyo naman, mahirap na, baka kung ano pang lumabas sa bibig!” sabi ni Maine.

Pero hayun nga, ngayong Huwebes ng umaga, nag-trending agad-agad ang hashtag na #BOYCOTTMZETxAPTxGMA227. Na nakakaloka nga, dahil tikom na nga ang bibig ni Maine, pero hindi pa rin nagpaawat ang ibang fan sa pag-create ng ganitong eksena.

Sa naturang presscon kasi, napag-usapan nga ang tungkol sa magiging ‘boyfriend’ ni Maine sa sitcom. Na ayon nga kay Direk Chris Martinez, malapit na malapit na, nakahanap na sila ng magiging dyowa ni Maine, o ng karakter ni Maine sa ‘Daddy’s Gurl’.

Sigaw ng mga fan, sana si Alden na lang ang kunin, at gawing dyowa ng karakter ni Maine.

Eh, nataon nga raw na anibersaryo rin ng ‘kasal’ nina Maine at Alden sa kalyeserye ng Eat Bulaga. October 22, 2016 nga ang eksena na kinasal ang AlDub sa telebisyon, kaya hayun nga, buhay na buhay ang mga fan nila.

Panay ang sigaw nila na bigyan ng proyekto ang dalawa na magkasama, na dapat ay mag-celebrate pa rin ng anibersaryo ng kasal ang dalawa, alang-alang sa mga fan nila, na nagpasikat sa kanila noong 2015.

Pero, tila bingi nga raw ang mga taong namamahala sa career ng dalawa, kaya ganun na lang ang galit nila.

Well, hindi naman ito ang first time na nagbanta ang mga AlDub fan na iboboykot nila ang mg show na naging rason para magkahiwalay ang kanilang mga idolo.

Pero, heto pa rin naman sina Maine at Alden, nananatiling mainit pa rin ang mga career, may kanya-kanyang raket, proyekto na magkahiwalay nga, at tinatangkilik pa rin naman.

Pero, come to think of it, okey rin siguro kung mag-celebrate pa rin ng kasal ang dalawa, lalo na sa Eat Bulaga, alang-alang sa ikakikilig ng mga fan.

Well…