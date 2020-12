AlDub buhay pa: Alden, Maine may pasabog sa Dec. 10

Sa December 10 na ang araw ng balikan nina Alden Richards at Maine Mendoza bilang tandem. Yes, sa December 10 nga naka-schedule ang launching ng Toktok, na isang delivery app, na sina Alden at Maine nga ang mga endorser. Yan nga ang bagong pasabog ng dalawa, bago matapos ang 2020.

Anyway, kahit nga may mga fan na galit nag alit, at hindi pa rin matanggap ang relasyon nina Maine at Arjo Atayde, nandiyan pa rin naman, at buhay na buhay pa rin ang mga fan nina Alden at Maine.

Ang mahalaga sa kanila ay makita na magkasama ang mga idolo nila. Natutuwa silang makita ang mga idolo nila na nagi-enjoy kapag nagsasayaw sa Eat Bulaga. Dedma na sila sa kung ano ang totoo sa personal na buhay ng dalawa, dahil mas importante nga na mapanood pa rin nila ang AlDub, at wala ngang iwanan hanggang huli ang mantra nila.

Anyway, noon pa naman, sinasabi na ni Alden na gusto pa rin talaga niyang makatrabaho si Maine. At kung siya ang masusunod, mas bet niya ng mature na role para sa kanila.

Anyway, abang-abang na lang sa Toktok sa December 10, ha! (Dondon Sermino)