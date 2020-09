Alden tumanggi sa ‘quaranfling’

Diretsahan na sinabi ng Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards na sa mahigit na anim na buwan ng quarantine dahil sa pandemic, hindi pa rin siya nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng lovelife. Kahit pa quarantine fling (quaranfling).

Aniya,”In the first week of ecq, na-enjoy ko siya, e. Kasi, in the past seven years or basically, since I started working in showbiz, wala talaga akong long break.

“The only break I got, every December. December 18 to 28, every year for the season. Kasi, pagpasok po ng New Year, nasa GMA countdown po ako.”

Kaya yung past six months daw, na-enjoy niya yung time na kasama ang pamilya. Nagagawa niyang makapag-gaming at ngayon na lang din nang i-allow na puwede na yung dire-diretso na siyang muli sa pagta-trabaho. Mapa-online or live man ito.

Tinanong nga namin si Alden sa naging virtual presscon ng mini-series ng GMA-7 na “I Can See You” kunsaan, ang episode na pinagbibidahan niya opposite Jasmine Curtis-Smith, kasama rin si Pancho Magno, ang “Love in the Balcony” ang magpa-pilot simula ngayong September 28 sa GMA Telebabad, kung mas okay ang walang lovelife sa panahon ng pandemic.

Sabi naman niya, “Siyempre, mas masarap pa rin ang meron. Masarap pa rin yung everyday may nangangamusta sa ‘yo, may nag-aalaga sa ‘yo. Pero sa ngayon, since limitado ang contact at hindi naman natin dapat i-risk yun just because we wanted to have it at this moment.

“So far, nae-enjoy ko pa naman ang buhay ko. Pero eventually siyempre, everything will be back to normal. Kailangan na nating i-prioritize yun kasi, I’m not getting any younger.

“I’m turning 29 by January, so parang nasa top priority naman siya. Pero sa ngayon, chill muna tayo.”

Sa ngayon daw, malaking hindrance pa ang pandemic dahil una sa lahat nga naman, bukod sa limitado ang pwedeng gawin, hindi ka talaga dapat makakuha ng virus.

Pero in fairness kay Alden, siya ang maituturing talagang most-in-demand celebrity ngayon at ang I Can See You episode nila ang tila “gift” niya sa mga fan dahil after more than six months, heto’t balik acting siya, in a mini-series at love story pa.

Myrtle hindi mukhang datung

Kung may isang positibo, lalo na sa client-endorser relationship, yung tiwala at yung ilang taong hindi talaga napapalitan.

Ganito ang nangyayari simula nang maging Celebrity Ambassador ng Sisters Sanitary Napkins and Pantyliners si Myrtle ng Megasot Hygienic Products Inc.

Big sis and little sis ang tawagan at turingan ni Myrtle at ng Megasoft’s Vice President for Sales and Marketing na si Ms. Aileen Choi-Go.

Kahit kami, natatandaan pa namin na college student pa lang si Myrtle nang una siyang maging ambassador noong 2016 and the journey continues.

Sabi nga ni Ms. Aileen kung bakit si Myrtle pa rin sa halip na mag-try ng bagong endorser, “Myrtle continues to exemplify the image of a smart and empowered woman. She strives to be the best in her field and at the same time is a good role model to females everywhere. We are proud to sign Myrtle once again.”

Ikatlong renewal na niya ang naganap noong September 25 sa Palm Grill Restaurant with only 20 people attendees. At ang press launch ay through zoom na dahil sa new normal.

Kung walang pandemic, malamang na nalibot na ni Myrtle ang kasuluk-sulukang eskuwelahan sa bansa para sa school campaign ng brand. Last count ay 86 na school na ang nabibisita nila. Pero dahil nga sa pandemic, hindi na nila ito nagagawa sa ngayon. Pero kahit sabihin pang ang 2020 ang isa sa pinaka-mahirap na taon at maraming challenges even in economic, nagagawa pa rin ng Megasoft to remain on top of its field, kasabay ng pagdiriwang ng ika-20th anniversary this October.

At ang sipag nina Myrtle at Ms. Aileen sa pag-i-spread ng good hygiene sa mga kabataan through their online platforms on Lazada and Shopee. Na mas higit na kailangan pa ngayong may pandemic.

Sa huli, tinanong namin si Ms. Aileen kung sa ikatlong renewal ni Myrtle, nagpa-increase na ba ito ng talent fees. Happy naman si Ms. Ai nang sabihin na sa sobrang bait daw ni Myrtle at considering nga ang situation pa ngayon, hindi raw ito nagpa-increase ng T.F. at same lang din sa last contract nito.