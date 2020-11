Alden talunan kay Myrtle

Sa tsikahan kay Myrtle Sarrosa tungkol sa virtual concert niyang ‘Myrtle: Still Love Me’ na magaganap sa Nov. 28 (Saturday) at mapapanood sa ticket2me.net, inamin niyang madalas niyang nakakalaban sa ‘Ragnarok’ si Alden Richards. Pareho nga raw silang lider ng kanilang mga team, at nagkasalpukan na talaga sila noon pa man. At sino ba sa kanila ang laging talunan?

“We played against each other, at name-message ko siya.

“Sa ibang games siya ang magaling, pero sa Ragnarok’, confidently ako ang nananalo! Everyday kasi ako naglalaro ng Ragnarok. Ako yata ang pinaka-addict na artista sa Ragnarok,” natatawang kuwento ni Myrtle.

Anyway, si Gerald Santos ang guest ni Myrtle sa ‘Still Love Me’ at dapat daw abangan ang mga costume, gown na isusuot niya sa concert. (Dondon Sermino)