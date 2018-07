Alden suportado ang Maine, Coco tandem

Opisyal na ngang in-announce na kasama si Maine Mendoza sa MMFF movie na Jack Em Popoy The PulisCredibles kunsaan, first time na magkakasama-sama nina Vic Sotto, Coco Martin at Maine Mendoza.

Magsisilbing first movie ito ni Maine na hindi na kasama ang half of Aldub na si Alden Richards.

Habang si Alden naman, kahapon ang pilot ng unang serye niya na balik siya sa pagiging solo actor dahil hindi na rin niya kasama si Maine, ang Victor Magtanggol.

Kung titingnan, perfect timing din sa kanila na pareho silang may mga solo project.

Sabi nga ni Alden, “‘Yun po, individual works. Para magkaroon po ng bagong learnings individually.

“Kasi po noon, ine-explore po namin ang mga bagay na magkasama, ngayon po para different experience, we’ll work individually po in different projects muna na solo.”

Nakita na nga agad ang koneksiyon na ‘yung partner ni Maine sa movie at taga-kabilang network, which is si Coco at ‘yun naman ang katapat niya ngayon.

“Okey lang po sa akin, wala naman pong problema,” nakangiting sabi ng Pambansang Bae.

“Trabaho lang naman po ‘to at hindi ko po pine-personal ang mga bagay.

“At saka, para rin po kay Maine yun. As an actress, she needs also to discover being paired with other people and I’m very open naman po with that idea.”

Natutuwa naman si Alden dahil sa mga AlDub fan daw nila ni Maine, kahit siya ay naso-sorpresa na kung merong mga fan na ang gusto, silang dalawa lang lagi ang magkasama, napakarami raw na talagamg sumusuporta rin sa mga solo project nilang dalawa.

At ngayong gabi na nga, sa part ni Alden ang simula na maipapakita talaga ng mga tagahanga nila ang suporta sa kanya kung paano susu­baybayan at mamahalin ang bagong tagapagtanggol at super hero na si Victor Magtanggol a.k.a. Hammerman.