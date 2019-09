Alden super love ng bading na komedyante

Ikinuwento ng bading na komedyanteng si Tetay ang bonding activity nila ni Asia’s Multimedia Star Alden Richards sa set ng teleserye nila.

Hanga raw siya sa disiplina ni Alden sa pagkain.

“Mahilig kaming chumibog, siya masipag mag-workout,” sabi ni Tetay.

Bilib din si Tetay sa kabaitan ng Kapuso actor bilang katrabaho kahit na unang beses pa lang silang nagkasama sa soap.

“First time kaming nagkasama, very, very wonderful guy. Ang hirap magsabi na si Alden sobrang bait, pero totoo naman kasi. You cannot avoid it na there are people na will say bad things about him, if they only knew how nice Alden is, sobra.”

Samantala, lalong nagiging intense ang mga eksena sa serye dahil magbabago na ang buhay ni Sep (Alden) sa aksidente na nangyari sa kanya.

Ysabel Ortega certified Kapuso na

Ganap na ngang Kapuso ang showbiz royalty na si Ysabel Ortega matapos niyang pumirma ng management contract sa kanila kamakailan.

Masaya at thankful si Ysabel dahil ang primetime series na “The Gift” ang first project niya sa GMA kung saan gumaganap siya bilang Sabina, ang half-sister ni Sep (Alden Richards). Ibinahagi ni Ysabel na masaya ang lahat tuwing taping at magaan katrabaho ang kanyang mga co-star. “Super exciting especially it’s with Kuya Alden. I’m very grateful na ito ang first project ko. Sobrang light lang palagi ‘yung taping, maganda po ‘yung chemistry ng lahat.”

Jillian ‘di makaalpas sa pagsubok

Ipinamalas ng young actress na si Jillian Ward ang kanyang talento sa pagkanta dahil siya ang umawit ng isa sa mga soundtrack ng pinagbibidahang prime series na “Prima Donnas”.

Siya ang boses sa likod ng kantang “Ikaw Ang Tahanan Ko”, na puwede nang mapakinggan sa Spotify. Mapapanood din ang kanyang performance sa music video nito sa YouTube.

Samantala, maraming viewers ang humahanga sa mahusay na pagganap ni Jillian sa kanyang role bilang Donna Marie sa serye. Kailan kaya niya malalagpasan ang mga pagsubok sa kanyang buhay?