Alden, Sue sa US inalmahan ng mga fan

May lumabas na poster ng show raw ni Alden Richards sa Twitter, para sa promo ng ‘ForwARd: Alden Richards US Tour, na gaganapin daw sa Sept. 3, 2022, sa San Mateo Performing Art Center.

Nakalagay ang ticket prices na $150, $98, $78, $58. At prodyus umano ito ng NY Entourage Productions. At ang bongga ng mga sponsor na tulad ng Philippine Airlines, Megaworld, Echofaze Production.

At siyempre, kung totoo talaga, magiging super happy ang mga fan sa Amerika, di ba? Na sa wakas, mapapanood na nila si Alden.

Pero, may mga nagtaas lang ng kilay, bakit daw si Sue Ramirez ang nakalagay ng special guest artist?

Yes, may photo, at malaki ang name ni Sue sa poster na `yon. At parang hindi nga bet `yon ng mga faney.

Unang-una, bakit daw kailangang mas unahin na i-guest sa concert ni Alden ang isang Kapamilya star? Bakit daw hindi Kapuso star ang kunin na guest?

Eh, ang dami-raming mahuhusay na performer, at kering-keri na mag-perform on stage, ‘di ba?

“Sue Ramirez? Special guest? Bakit?”

“Ang daming mas okey na i-guest, bakit si Sue Ramirez pa?”

Sa All Out Sunday nga lang daw ay sangkatutak ang mahuhusay na performer, kaya sana ay sila na lang ang kunin bilang guest ni Alden.

Pero, di ba nga, pagdating sa Amerika, sikat na sikat ang mga Kapamilya star? Unang-una, ang bongga ng mga subscriber ng The Filipino Channel nila, di ba?

At sikat na sikat naman si Sue sa Tate, dahil na rin sa teleserye nila nina Jodi Sta. Maria, Zanjoe Marudo, ang katatapos lang na ‘The Broken Marriage Bow’.

At maganda rin naman na binibigyan si Alden ng chance na makipag-interact sa mga Kapamilya star, na hindi naman niya nakakatrabaho sa teleserye, di ba?

Malay naman natin, umusbong ang bonggang chemistry sa pagitan nila?

Anyway, hindi pa makikita ang poster na `yon sa mismong Twitter, Instagram, Facebook account ni Alden.

Ang Alden Richards (ALDENatics) pa lang ang nag-tweet ng photo ng poster na `yon.’ Kaya ask na lang natin si Alden tungkol doon.

And for sure naman, nakita, at alam naman ni Alden ang poster na ‘yon, dahil fina-follow naman niya ang Twitter account na `yon na ALDENatics nga. (Dondon Sermino)