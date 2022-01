Alden puring-puri ng Kapamilya direktor

First time na nakatrabaho ni Direk Frank Lloyd Mamaril si Alden Richards, at sa ‘ForwARd’ concert nga `yon na, na magaganap sa January 30, 2022.

Identified kasi si Direk Frank Lloyd sa mga Kapamilya star. Maraming presscon kaming nadaluhan noon na si Direk Frank Lloyd ang direktor na puro Kapamilya star nga ang bida, tulad nina Matteo Guidicelli, Carlo Aquino, Jayda Avanzado, Jona, Maymay Entrata, at marami pang iba.

At sino ba si Alden sa pagkakilala ni Direk Frank Lloyd?

“Ngayon lang ako nakakita ng ka-level ko, kaedad ko, na ang daming nagawa, in just a short span. Ang sarap i-celebrate ng ganun.

“Si Alden siya ‘yung mabait na bata, na ang daming napagdaanan sa buhay. At ngayon, dahil napagdaanan niya ‘yon, gusto niya na may mas marating pa siya. Ayaw niyang tumigil. Unless ma-check niya lahat ng boxes, mga goals niya, hindi talaga siya titigil. Yun si Alden, hindi tumitigil!” sabi ni Direk Frank.

Puring-puri nga ni Direk Frank Lloyd ang pagiging mabait, collaborative, ni Alden. Sobrang positive nga raw ng vibes kapag kasama si Alden.

Siyanga pala, sold out na ang mga tickes sa ‘ForwARd’ at maglalabas na naman sila ng mga bagong slot para sa concert. At yes, malaki ang target ni Alden na dapat kitain, at ngayon pa lang, sure na agad na limpak-limpak na datung ang kikitain ng ‘ForwARd’.

Dahil diyan, mas marami nga raw estudyante ang mapag-aaral nila ng libre, o magiging scholars nila.

At siyempre, plano rin ni Alden na ngayong 2022, bukod sa concert, teleserye, pelikula (kasama si Bea Alonzo), ang buhayin ang mga negosyo niyang nagsarap dahil sa pandemya, ang pagtutuunan niya ng pansin.

Hindi nga raw sila puwedeng magpatalo sa pandemya. Lalo na at maraming tao ang umaasa sa kanila.

Bongga talaga si Alden! (Dondon Sermino)