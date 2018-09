Alden pumiyok na sa chikang lalayas sa ‘Eat Bulaga’

Isang malaking ‘Hindi!’ ang tweet ni Alden Richards bilang tugon sa lumabas sa isang online entertainment site na aalis siya sa Eat Bulaga para bawasan ang kanyang work load!

Naalarma kasi ang mga fan ng Pambansang Bae lalo na ang mga follower niya sa EB dahil hindi na nila napapanood tuwing tanghali ang kanilang idolo. Saka maru­nong tumanaw ng utang na loob si Alden sa programang nakatulong sa kanya para umangat ang career, huh!

Naku, kung walang utang na loob si Alden, matagal nang goodbye ang kanyang career!

Mahalaga rin sa Kapuso artist ang nabuong loveteam nila ni Maine Mendoza. Hindi basta-basta mawawala sa puso niya si Meng kaya ina­alagaan din niya ang nabuong AlDub Nation.

Basta si Alden, sige lang nang sige sa kayang showbiz commitments gaya ng series niyang Victor Magtanggol, ang second major concert niyang Adrenalin Rush sa September 21 sa Kia Theater, mall shows at out of the country guestings.

Pero kahit ngarag sa trabaho, nagagawa pa rin niyang tumulong sa na­ngangailan at patuloy pa rin siyang nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang dumarating sa kanya.

***

Marian kumampi kay Kyline

Nakatagpo ng isang kaibigan/adviser si Kyline Alcantara sa katauhan ni Marian Rivera. Mas madalas na ang pagkikita nila ng tinagurian niyang Ate Yan dahil kabilang na si Kyline sa Sunday Pinasaya.

Sa isang interview, sinabi ni Kyline na positive vibes ang hatid sa kanya ng GMA Primetime Queen tuwing nagkikita sila sa programa.

“Kasi everytime po na nagkikita kami, she’s always smiling, tapos, she’s always hugging me. Hindi lang po siya ‘yung typical na hug or hawak lang. Alam mo ‘yung mahigpit na hawak so parang I’m so happy,” saad ni Kyline.

Pagdating sa intriga sa showbiz, kinakausap siya nang one on one ni Marian. Mula kasi nang pumasok sa Kapuso Network, nakilala ng publiko ang galing ni Kyline sa pag-arte at ginawan sila ng issue ni Bianca Umali.

Dahil sa mabilis na nabuong friendship nila ni Yan Yan, heto’t ang regalong boots nito sa kanya ay isusuot ni Kyline sa coming concert niyas a Skydome, huh!