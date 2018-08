Alden pinaligaya ang nagluluksang biyuda

Marami ang natutu­wa sa pagbaba­lik-primetime ni Pam­bansang Bae Alden Richards bilang si Victor Magtanggol. Ha­limbaw­a na lang, ayon sa Twitter user na si Anna (@tweeteriiing), nabiyuda ka­makailan ang kanyang ina kaya madalas itong malungkot at tulala.

Pero napapansin niyang bumalik ang sigla nito tuwing napapanuod si Victor Magtanggol. Sinagot naman ng Kapuso actor ang tweet na lalong nagpasaya kay Anna at sa kanyang ina.

Naks, Alden iba talaga ang charm mo. Patuloy na abangan ang adventures ni Victor Magtanggol, Lunes hanggang Biyernes, pagkatapos ng 24 Oras sa GMA Telebabad.

Max magsasabog ng aliw sa California

Siguradong magiging exci­ting at puno ng saya ang da­rating na weekend ng mga Kapuso abroad sa California, USA dahil papunta roon si Max Collins. Makikisaya kasi siya sa very Pinoy na se­lebrasyon ng 13th Annual Adobo Festival na gaganapin sa August 5 sa Milpitas, California.

Doble ang excitement niya para rito dahil sa California rin pala ang home state ng Fil-Am celebrity kaya naman may chance rin siyang mabisita ang pamilya niya. Plus, birthday month niya rin ngayong Agosto! Advance happy birthday, Max!

Papaano na si Pancho Magno? Hindi naman niya puwedeng samahan si Max at busy siya sa taping ng Victor Magtanggol na inaabangan gabi-gabi ng mga Kapuso. Babawi si­gurado ‘yan pagbalik ni Max.

Adrian ibinuking ang mga sikreto ni Jo Berry

Kakaiba at nakaka-inspire ang tambalang Adrian Alandy at ng newbie Kapuso actress na si Jo Berry para sa upcoming GMA drama­ series na ‘Onanay’. Ikinuwento ni Adria­n na unti-unti na rin daw silang nagkakakilala ng co-star at magaan daw ang loob niya rito.

Ibinuking niya rin na makulit, mapagbiro at mahilig sa mata­tamis ang ating bidang si Jo. Abangan ang kapana-panabik na onscreen tandem ng dalawa bilang sina Onay at Elvin sa Onanay na magsisimula na nga­yong Lunes sa GMA Telebabad!

Manager, talent naghiwalay dahil sa datung

May nakarating sa aming balita na naghiwalay raw agad ng landas ang hindi pa naman katagalan partnership ng isang talent manager at isang talent na marami ang nagangarap hawakan. As usual pera raw pinag-ugatan. Gaano kala­king halaga ang involve ang aming aalamin.