Alden niluhuran, niyakap si Direk Cathy

Hindi napigilan ng Pambansang Bae na si Alden Richards ang biglang mapatayo sa kinauupuan at mapayakap sa director ng pelikulang “Hello, Love, Goodbye” s sa narinig niyang papuri mula kay Direk Cathy Garcia.

Mukhang first time narinig ni Alden ang komento sa kanya bilang actor at male lead ng Hello, Love, Goodbye. Na ipinost pa ni Alden sa kanyang Instagram account ang picture na nakaluhod at yakap niya si Direk Cathy.

Sabi ni Alden sa caption niya, “This is probably one of my highlights as an actor. I am grateful for the opportunity to work with and learn from you, Direk.

“For your words of wisdom ans encouragement, Direk Cathy… thank you.”

Nagpasalamat muna si Direk Cathy sa GMA-7 sa pagpapahiram daw sa Star Cinema kay Alden.

“At siyempre, maraming-maraming salamat kay Alden. Ako po ay marami ng nakatrabaho sa dalawampu’t pitong taon ko sa showbiz, this is my 25th films. And I have worked with so many actors na mababait at magagaling and Alden is one of them.”

Sabi pa niya, “Noong sinabi nilang Alden, hmmm, okay, mataba lang. Sabi ko, mukhang marunong umarte ‘to. Nagkamali ako, hindi siya marunong, magaling siya.”

Naaliw rin kami kay Kathryn na halatang naging relax at kumportable na rin kay Alden na nang marinig ang papuri ng director nila sa bagong leading man ay halatang masaya para kay Alden.

Sa good vibes na meron ang cast at production ng Hello, Love, Goodbye na maging si Da­niel Padilla ay supportive, mukhang walang merit ang pamba-bash ng ilang sa nagpapakilalang diumano’y fan ng mga orihinal loveteams ng dalawa.

Sa July 31 na mapapanood ang movie. (Rose Garcia)