ALDEN, NILASAP, NINAMNAM NANG HUSTO ANG LIPS NI MAINE!

Lasing na lasing pa rin ang AlDub Nation sa naganap na halikan nina Alden Richards at Maine Mendoza sa teleseryeng Destined To Be Yours, na pinalabas last April 26. Ito nga `yung eksena na nasa sing-along bar sila, at slight pinaglaruan ng mga komedyante, at `yun na nga, habang nakapikit, bigla na lang naglapat ang kanilang mga labi.

Marami ang hindi nakatulog, dahil `yun lang daw ulit ang time na nakita nilang naghalikan ang dalawa, o nagdikit ang kanilang mga lips. Ang tagal daw nilang inasam `yon, at mabuti raw na pinagbigyan sila ng GMA 7.

Anyway, napansin din ng mga fans nila kung paano raw nilasap nang husto ni Alden ang halikan na `yon. Na kahit alam mong gumigiling ang kamera, kitang-kita nga raw ng mga tao sa taping kung paano tila tinikman pa ni Alden ang sarili niyang labi.

Heto pa ang kilig na kilig na komento ng mga fans nina Alden at Maine…

“@lucky_chi02: Ayaw bumitaw ni Alden. Hehe! Talagang hinahabol lips ni Madam.”

“@labindaoruby: Kiss pa more gustung-­gusto namin ‘yan. Love you AlDub.”

“@geleen.san: Pag hindi pa naman na-turn on si Tisoy sa eksenang ito ewan ko na lang OMG ‘yan ang moment na gusto namin.”

“@trizh_meigh: Bes namumul­a ang tenga ni tisoy grabe.”

“@blue_jeans29: Kita mo yung excitement ni Alden sa scene na ‘yan oh…”

“@yolitapar: Notice how Alden is looking at Maine while the audience is in chaos. Feeling the kiss they had just shared waiting for Maine to look at him. Should Maine had looked at Alden she will saw the hunger in Alden’s eyes for her. Just saying…”





“@noraann.cruz: Hindi pa nga sila nagki-kiss kita na sa mukha ni Tisoy ang excitement. I saw MaiChard on this scene. Nilasap talaga ni Tisoy.”

“@thisischelseaaa: Jusko mamamatay na yata ako huhu.”

ALDEN, MALALIM ANG HUGOT SA PAG-IBIG!

Malalim ang mga hugot ni Pambansang Bae Alden Richards kapag tungkol sa love ang pinag-uusapan. Sa isang video, tinanong ang bida ng GMA-7 primetime teleserye na Destined To Be Yours tungkol sa rebound relationships, second chances para sa mga ex, at pati na trust sa pagitan ng mga magkarelasyon.

Magiliw naman na sinagot ni Alden ang mga ito sa higit na makakaya niya. May isang netizen naman ang humingi ng payo kay Alden tungkol sa kanyang long time crush na hindi niya malapitan.

Ayon sa nagpadala ng tanong, pitong buwan na niyang kilala ang binata, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kilala nito. Bilang isang babae, nahihiya raw siyang gumawa ng “first move.”

Heto ang naging payo ni Bae Alden:

“Kung 7 months mo nang kilala ‘yung crush mo at hindi ka pa rin niya kilala at ikaw ang babae, hanap ka na lang ng iba.”

Ikinumpara ni Alden ang sitwasyon ng dalaga sa pagbili ng sapatos.

“Para lang kasi ‘yang pagbili ng sapatos. May isang sapatos kang gustung gusto, pero wala nang size. Pilit mong pinagsisiksikan ‘yung sapatos na ‘yun sa paa mo, pero hindi naman kasya.

“Move on ka na lang sa susunod. Hanap ka ng ibang style na may size mo para mas perfect fit, ‘di ba?” pagtatapos pa ni Alden Richards.