Alden nagdaos ng Araw ng Kalayaan sa Cebu

May silbi ba ang Araw ng Kalayaan para sa mga artista natin ngayon? O tulad din sila ng ibang kabataan, na ni ang pagtayo, paghawak sa dibdib o puso, sa tuwing tinutugtog ang Lupang Hinirang, ay hindi nila magawa?

Anyway, nakakatuwang malaman na ang sikat na tulad ni Alden Richards ay nagbigay ng importansiya sa ika-120 tao ng Philippine Independence Day celebration. Nanguna nga si Alden sa flag ceremony sa Lapu-Lapu City sa Cebu.

Makikita sa Instagram account ng gmaregionaltv ang pagpunta, pagdalo ni Alden sa flag cere­mony na naka-barong.

“He and the Central Visayas Clashers, finalists from the upcoming GMA singing competition ‘The Clash,’ were present in the flag raising ceremony of the City Government of Lapu-Lapu at Liberty Shrine, Lapu-Lapu City earlier. Alden will also have a Kapuso Fans Day at South Town Center in Talisay, Cebu, 5PM today,” post ng GMA kahapon.

Samantala, ang mga bida ng Inday Will Always Love You na sina Barbie Forteza at Derrick Monasterio ay lumipad naman pa-Northern Mindanao para mag-participate rin sa flag raising ceremony sa Rizal Park, Iligan City earlier. Isinunod din nila kahapon ang meet and greet na ginanap naman sa Robinsons Place Iligan ng 4 pm kahapon.

Sina Andre Paras at Joyce Pring naman ay sa CSI Stadia sa Dagupan City nagpunta. Andre, Joyce and the Clashers also banner the Kapuso Mall Show at CSI Dagupan in Pangasinan at 2 pm today.

Si Benjamin Alves naman ay nag-participate sa flag raising ceremony sa Pili Municipal Grounds sa Camarines Sur kahapon. The Bicol Clashers, finalists from the upcoming GMA singing competition ‘The Clash,’ were also present. At noong hapon naman ay nagdaos din siya ng fans’ day sa SM City Naga.

Sina Maricris Garcia naman ay nagpunta sa Bago City, Negros Occidental. At si Migo Adecer ay dumayo sa Davao City Hall, kasunod ang Kapuso Meet and Greet sa Abreeza Mall.

Agot mapait ang pagbati sa Independence Day

Isang punong-puno ng pait naman ang ginawang pagbati ni Agot Isidro sa Araw ng Kalayaan kahapon. Na inaasahan naman dahil kilala siyang mahilig bumatikos sa gobyerno ngayon.

“Independence Day. Tell that to priests who’ve been shot just b4 attending to their flock. To fisherfolks whose daily catch are robbed. To everyday people whose cases are tried in d streets, never seeing a day in court. “Happy” Independence Day? I don’t think so. @eacayan,” sey ni Agot.