Alden nagbabala sa mga pirata

Tiyak na matutuwa lalo na ‘yung pitong taong gulang na bata na kilala namin na avid viewer ng “Victor Magtanggol” ng Pambansang Bae na si Alden Richards na ngayon ay mas kilala na bilang si VM o si Victor Magtanggol o si Hammer Man.

Ang dahilan kung bakit matutuwa ang bagets at malamang, halos lahat ng mga bata at mga manonood na gabi-gabing tumututok sa “VM” ay ang finally, paglalabas na ng GMA-7 ng official merchandise ng serye.

In-announce na ni Alden na available na nga ang merchandise ­tulad ng t-shirt, pillow at mugs at puwede lang daw makabili sa GMA ­network at sa mga GMA regional TV show at soon sa online.

Nakiusap si Alden na sana raw, ‘yung original lang at huwag fake o pirata ang bilhin. Aware na ito agad na sa paglabas nila ng mga ­official merchandise, siguradong halos kasabay rin nila ang mga ­pekeng maglalabas nito.