Alden may bagong kinahuhumalingan

Kapansin-pansin ang mga pino-post recently ng Pambansang Bae na si Alden Richards sa kanyang mga social media accounts tulad ng Instagram, Twitter at Facebook.

Mga status tulad nang, “Yung kuntento ka’t masaya ka! Pinaka the best na pakiramdam.”

May post din siyang picture na obviously, kuha sa loob ng kuwarto niya na tila relax-relax lang siya. Alam kasi namin, nakiusap talaga si Alden after na matapos ang primetime series niya na Victor Magtanggol na relax-relax muna siya ng ilang araw or week.

Deserving naman si Alden sa ni-request nitong bakasyon dahil noong December 8 ay nag-celebrate siya ng ika-walong anibersaryo sa showbiz kasama ang kanyang mga loyal Alden fans sa Sampaguita, pero nag-imbita rin daw ng iba pang fans club at nagbigay rin ang AlDub Nation (ADN) sa Bahay ng Alumni naman at sa loob ng walong taon, halos hindi yata nagpahinga si Alden maliban sa ilang pagkakataon na nakakapag-bakasyon siya kasama ang pamilya.

So ‘yun nga, obvious na nae-enjoy ni Alden ang mga oras niya ngayon na iniwasan muna niyang maglagare sa iba’t ibang sche­dule. Nagagawa rin niya ang isang kinaaadikan na game sa internet. Kamakailan lang ay may pinuntahan itong party na kasama pa si Paulo Avelino. Tingin namin, sila-sila ang magkakalaro sa game na ito.

May recent post din siya na kunsaan, talagang halos ipagsigawan niya kung gaano siya kasaya ngayon. Sey niya, “Pakisama nga po ako sa listahan ng mga pinakamasayang tao sa mundo. Good morning.”

At saka niya sinundan ng selfie picture niya na naka-pajama pa at bagong gising.

Masuwerte si Alden dahil ang pagiging masaya ang isang bagay na hinahangad ng karamihan. Pero siya, heto’t halos ipagsigawan kung gaano siya kasaya at kakuntento sa buhay niya ngayon. May gaganda pa nga ba sa ganitong pakiramdam sa nalalapit na pagtatapos ng taon?

Halatang excited na rin si Alden sa magi­ging Christmas vacation nilang pamilya sa New York at nag-post pa ng picture ng Lola niya na nandoon na at pupuntahan nga nila.

Pero sa kabila ng lahat ng ito, halos hindi maramdaman na mas relax-relax lang si Alden ngayon dahil araw-araw naman siyang napapanood sa Eat Bulaga bukod pa sa one month siyang napapanood sa “Daig Kayo ng Lola Ko” na tungkol sa fami­ly drama ang mga kuwento.