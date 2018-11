Alden, Maine todo holding hands  sa AlDub Nation event

Holding hands sina Alden Richards at Maine Mendoza na humarap sa AlDub Nation (ADN) para sa Timeless 2018 event na inorganisa nila. Ayon sa manager ni Meng na si Rams David, every year ginagawa ito ng AlDub fans at nasa third year na ito.

Eh basta pagdating sa fandom ng kanilang loveteam, naglalaan ng oras sina Alden at Meng tulad nu’ng nakaraang AlDub Homecoming sa SMX Convention Center. Nagkaroon ng photo ops ang dalawa sa iba’t ibang grupo ng ADN.

Sa hashtag na gamit, #ALDUBNationTimeless208, nakalagay ang pictures at videos ng kaganapan sa event. Present ang isang pari na ipinagdasal at nag-pray over ng kamay nila kina Alden at Meng.

Nagpasalamat sina Alden at Maine sa organizers ng event para magkaroon ng get together ang ADN.

“Gusto ko lang i-take itong pagkakataon para sabihin sa inyo na…mahal namin kayo! Kasi, hindi ko lang mainitindihan na maraming nagdududa. Alam ninyo ‘yon. Pag may mga nangyayari.

“Sana huwag ninyong kalimutan ‘yon kasi totoo po talaga ‘yon. ‘Yun lang naman. Kasi sobrang grateful naman po talaga kami ni Alden sa suporta po na binibigay ninyo sa amin. Walang sawang suporta at pagmamahal kaya nagpapasalamat kami ngayon at lalung-lalo sa sumusuporta po sa show namin, career namin, sa personal na buhay. Maraming salamat po!” mensahe ni Maine.

“On top of that, ang masasabi namin, ang AlDub nag-evolve. Sobrang naging maraming nag-mature. Mas naging open-minded tayo sa nangyayari.

“Ang event na ito, this goes to show na kahit ano ang pagdaanan natin na sama-sama, buo pa rin tayo. ‘Yung AlDub Nation talaga, lalong nagiging intact. There’s a purpose. ‘Yung pagtulong natin sa nanga­ngailangan.

“So maraming salamat for this night. We enjoyed it. Sana nag-enjoy din kami. Thank you so much!”pahayag naman ni Alden.