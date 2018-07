Alden, Maine nilampaso nang husto sina JaDine, MayWard, KissDon

Pinadapa muli ng AlDub loveteam nina Alden Ri­chards at Maine Mendoza ang ibang loveteams na nag-aambisyon na makuha ang number one spot sa Twitter Philippines.

Ayon sa Twitter PH, hindi pa rin mabuwag ng MayWard, KissTon, KissDon at JaDine loveteams ang AlDub loveteam dahil ito pa rin ang most talked-about loveteam sa Twitter para sa buwan ang January-June ng taon, huh!

Take note, may partida pa ang loveteam nina Alden at Meng kumpara sa ibang loveteams dahil tanging sa Eat Bulaga lang sila napapanood. Walang TV series, walang pelikula and yet, non-stop pa rin ang pamamayagpag nila sa Twitter world.

Eh, ngayong buwang ito, third anniversary na ng AlDub. May chance na maging halimaw na naman ang AlDub Nation sa Twitter para lumayo na sila nang milya-milya sa gusto silang ilaglag sa mas babang spot, huh!

———–

Ai-Ai bakulaw ang hanap sa ‘The Clash’

Bakulaw sa kantahan ang gustong makita ni Ai-Ai delas Alas sa 62 finalists ng singing­ search na ‘The Clash’ na magsisimula ngayong gabi. Isa sa huhusga ang Comedy Queen sa bakbakan ng contestants kasama sina Lani Misalucha at Christian Bautista.

Pero hindi lang ang mataray na pagdya-judge ni Ai-Ai ang kaabang-abang sa contest. Balita namin gumastos siya sa mga gown na kanyang isusuot sa bawat episode at pati headdress niya ay imported pa, huh!

Hindi man siya makasabay nang todo kina Regine Velasquez at Lani pagdating sa bosesan, handa naman siyang makipaglabanan pagdating sa pagiging fashionista, huh!

———–

Kris type gawing adviser ni Herbert

Hinikayat ni Kris Aquino si Mayor Herbert Bautista na bumuo ng sariling social media team. Eh kahit kasi walang TV network na gusto muling kunin ang serbisyo niya bilang host, mabenta pa rin siya sa mga advertiser at lalong lumawak ang following niya dahil sa socmed!

Impressed din kasi si Mayor HB sa achievement ni Kris sa digital platform. Imagine, konting kibot, buka ng bibig, talak eh milyon-milyon na ang nakakapanood at take note kumikita rin siya, huh!

Kaya naman kung sakaling tumakbo sa mas mataas na posisyon si Mayor Bistek sa 2019 elections, puwede niyang kunin na adviser o consultant si Kris sa social media!