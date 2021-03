Alden, Maine inspirasyon ng album ni Nasser

Kinausap namin si Nasser Amparna o mas kilala dati bilang si “Jang” na lider ng grupong Down To Mars.

Around 2011-2014 nakilala ang Down To Mars, ang isa sa mga orihinal na P-pop at under Kapuso network. Although mga pinoy at pusong Pinoy, ang looks at style nila ay K-pop.

Ngayon, nauuso na naman ang Pinoy Pop at magkakaroon pa nga ng pa-contest. Payo rin ni Nasser, magkaroon ng sariling style ang mga bagong P-pop.

Kinausap namin siya dahil gusto namin na makatulong dito na mai-promote ang kanyang album. Six years na si Nasser sa Singapore. Originally, magbabakasyon lang sana siya nang ma-disband ang grupo nila. Pero dahil graduate siya sa U.S.T. ng pharmacy, nagtuloy pa siya ng pag-aaral sa Singapore and eventually, landed a job in a university.

Masaya raw si Nasser sa ginagawa niya ngayon kunsaan, nae-enjoy niya ang best of both world. Kahit kasi nasa SG, siya pa rin ang tinatawagan at pinagre-record ng GMA-7 ng mga O.S.T. ng mga Thai at Korean drama na ipinapalabas dito tulad ng Princess Hours, Are You Human at iba pa.

Si Nasser rin ang kumanta ng O.S.T ng BL series na Gameboys.

At ngayon nga, mapapakinggan at mada-download din sa mga digi apps and store ang kanyang album, ang “Right Time.” Siya rin ang sumulat ng lyrics nito at talagang sa tamang panahon daw nangyayari ang lahat.

Matagal na rin daw niyang naisulat ang kanta which is actually inspired by Alden Richards and Maine Mendoza’s Aldub.

Tiningnan naming ang mga comments sa You Tube account niya. Maraming masaya for him at naghihintay lang din ang iba na muli siyang mag-release ng album.

At sa March 19 nga raw, magkakaroon siya ng first-ever digital concert na mapapanood din sa kanyang You Tube account.

Sa ngayon, kahit may siguradong career under GMA-7, gusto na lang daw na maging practical at maniguro na rin ni Nasser na may trabaho siya sa Singapore at nagagawa rin niya ang passion niya na kumanta. (Rose Garcia)