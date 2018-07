Alden-‘Magtanggol’ nanguna sa Twitter

Maagang nambulabog sa Twitter ang mga fan at supporter ni Alden Richards kahapon gamit ang hashtag na #VictorMagtanggolAngSimula. As of this writing, nasa number 1 spot na ito sa trending topics sa Twitter na meron nang 200K plus tweets, huh!

Maging si Coney Reyes na kasama sa cast ay nakisali sa Twitter party ng ibang cast ng series at ilang Kapuso artist! Hindi ipinagkakaila ng magaling na aktres ang paghanga sa kabaitan ni Alden na anak ang tawag niya.

“Excited for you as your fantaserye #VictorMag­tanggol starts its airing tomorrow (tonight), July 30. God bless you, anak @aldenrichards02. And God bless the show and everyone involved in it,” tweet ni Coney.

Nagpahatid din ng mensahe si Maine Mendoza sa nakaraang storycon ng festival movie niya bilang suporta sa ka-loveteam. Pa­tunay lang na matatag pa rin ang friendship nilang dalawa kahit magkahiwalay muna ang project nila.

Ai-Ai may nadiskubre sa nakaraan nina Sharon, Marian

Pinaiingatan kay Ai-Ai delas Alas ang mga showbiz best friend niyang sina Sharon Cuneta at Marian Rivera.

Ibinahagi ng Comedy Queen ang rason sa post sa kanyang Ins­tagram na sinamahan niya ng litrato niyang kasama sina Shawie at Yan Yan na tinawag niyang mga esoteric soulmate.

“Nagpa read ako today kay JHED Sato FERNANDEZ, isang nag-aral din ng kabala for 2 years sa Israel esoteric reading and he’s also a life coach…

“Sabi nya ingatan ko raw ang mga ito kasi noong past life ko talagang best friends ko na sila and meron pang isa kaso wala siya sa manila nasa ibang country na tong isang best friend ko na to… I am so happy to know na kaya pala ganun iba din…labyu bff and kambi @reallysharoncuneta @marian­rivera.”