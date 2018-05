Alden madalas pasayahin ang mga bata sa Holy Trinity

Kinagiliwan ang post ni Alden Richards kasama si Scarlet Snow Belo sa kanyang Instagram account. Nag-enjoy kasi siyang makipaglaro sa bagets kaya marami tuloy ang nabahaginan ng good vibes dahil sa pagiging bibo ng bata.

Marami na ang naghahangad na magkaroon ng kuya na katulad ni Alden. Bukod kasi sa thoughtful siya sa mga kapatid, alam ng lahat kung gaano siya kagiliw sa mga bata.

Kaya masaya kaming malaman na nakadalaw siya muli sa Holy Trinity Home For Children kamakailan. Mula kasi nang magsimula siya sa showbiz ay ito na ang napili niyang beneficiary, at hanggang ngayon ay ito pa rin ang lagi niyang dinadalaw. Naging ka-close na rin niya ang mga batang nandoon, na proud sa kanya dahil hindi nagbago si Alden kahit na ilang taon na ang nakalipas.

Hindi nakakapagtakang maraming umiidolo sa Pambansang Bae.

Jinggoy tuloy ang speaking engagement sa Michigan

Bumiyahe ako patungo rito sa New York kung saan nagkita kami ni former Senator Jinggoy Estrada kasama ang kanyang pamilya na nagbabakasyon dito sa Amerika ngayon.

Gaya ng dati ay masayahin si Jinggoy habang kasama ang pamilya niya. Hindi naman nabago ang pagmamahal ng ilang Pinoy na nakakasalamuha niya habang nag-iikot dito sa Manhattan. Madalas nilalapitan siya ng mga kababayan natin dito para kamustahin siya at magpa-picture kasama siya.

Pinaramdam nila ang patuloy na pagsuporta sa kanya kahit anong intriga ang ipukol sa kanya. Naalala tuloy namin ang dating Unang Ginang na si Madam Imelda Marcos na matagal din nanirahan sa New York habang dinidinig ang kasong isinampa sa kanya ng Cory go­vernment na naabsuwelto naman.

Parang nagbalik-tanaw kami sa mga taong yun na kahit saan magpunta ang dating Unang Ginang ay nilalapitan ng mga Pinoy para magpa-picture at ipinaramdam ang suporta nila.

Next week ay bibiyahe si Jinggoy patungong Michigan para sa isang speaking engagement na pilit iniintriga ng mga detractors niya. Balita ko nga iko-cover yun ng ABS-CBN news. Mabuti kung ganun para makita nila na hindi escape goat ni Jinggoy ‘yon para ang makabiyahe dito sa Amerika. (Joe Barrameda)

Barbie feeling Maricel

Magsisimula na next week ang Inday Will Always Love You nina Barbie Forteza at Derrick Monasterio kasama ang ilang mga artista na sumikat nang bonggang-bongga nung mga panahon nila gaya nina Manilyn Reynes, Tina Paner, Gladys Reyes, at Ricky Davao na artista ang peg ngayon. Bale sila ang papalit sa TOTGA na namaalam na last Friday.

Mukhang masaya ang teleseryeng ito at parang Maricel Soriano ang peg ni Barbie. Sila talaga ni Derrick ang hinuhulmang magka-loveteam. Sana mag-click at bagay naman silang dalawa.

Martin del Rosario nag-ala-Christina Aguilera

Matapos ang pag­rampa ng sexy girls ng Bubble Gang, ang mga Kapuso hunks namang sina Martin del Rosario, Kim Last at Jak Roberto ang magpapasiklaban sa Lip Sync Battle Philippines ngayong Sabado. Pangungunahan ng LSBPH host Bitoy and color commentator Iya Villania ang show sa kanilang version ng ‘Despacito’ at sama-sama sa iisang performance ang tatlong hunks with their own rendition of ‘Moves Like Jagger.’

Ang dapat abangan ay ang pasabog nina Martin bilang Christina Aguilera, Kim bilang Ariana Grande at Jak bilang Usher.