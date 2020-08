Alden looking forward sa project with Maine

Sa virtual presscon ni Alden Richards para sa Cosmo Cee, inamin ng binata na mas kumportable sila ni Maine Mendoza ngayon.

Oo nga naman, at makikita `yon sa mga ginagawa nilang kulitan, asaran sa Eat Bulaga.

“Sa ngayon we are very comfortable sa isa’t isa, sa ginagawa namin sa Eat Bulaga. Masaya kami. Mas buo kami ngayon,” sabi ni Alden.

At yes, looking forward nga si Alden na magtrabaho ulit sila ni Maine, kundi man sa teleserye, o kahit sa pelikula. Pero, malabo nga raw mangyari `yon ngayon dahil sa pandemic.

Inamin ni Alden na dapat may gagawin siyang pelikula na sa ibang bansa ang shooting, pero hindi na nga natuloy, dahil sa coronavirus.

Siyanga pala, sobrang saya nina Red Gatus at Nino Bautista na finally ay nakuha nila si Alden bilang endorser ng CosmoCee.

“We are looking forward to drawing out the core philosophy of our premium natural Vitamin C combined with the aspirations of living a better life and achieving one’s personal goals. Through Alden’s ambassador role we will work together to educate the consumer on how to properly boost the immunity and fight the disease causing viruses and bacteria through the help of Cosmo Cee” sabi ni Nino.

Iwas coronavirus: Coleen sa tubig manganganak

Siyam na buwan na ang pagbubuntis ni Coleen Garcia. At sa kanyang Instagram Live, sinabi ng misis ni Billy Crawford, na dahil sa takot sa COVID-19, nagdesisyon sila na sa bahay na lang siya manganak, at sa sistema na water birth.

Ito nga ang sistema na ginamit din ni Max Collins na sa tubig nga siya nanganak, at bongga naman, di ba?

Pero siyempre, may mga nurse, at komadrona pa rin na aagapay sa kanya sa panganganak.

Anyway, inamin ni Coleen na dahil kabuwanan na niya, at baby boy nga ang isisilang niya, nahihirapan na raw siyang umupo ng matagal, na mas gusto niya na nakahiga na lang palagi.

At siyempre pa rin, medyo namamaga na rin, o nagmamanas na rin ang iba’t ibang parte ng katawan ni Coleen, pero hindi maitatanggi na super ganda pa rin talaga niya.

GMA may mga bagong handog sa manonood

Tuluy-tuloy ang paghahatid ng GMA ng fresh at brand new episodes ng iba’t ibang Kapuso shows ngayong Agosto.

Kahapon (Aug. 15), isang bago at napapanahong kuwento ang hinatid ng real-life drama anthology na Magpakailanman.

At ngayon (Aug. 16), mapapanood ang fresh episodes ng Idol Sa Kusina at iBilib.

Sa Aug. 21, abangan ang bagong sketches at gags mula sa longest-running comedy show na Bubble Gang.

Tutukan din sa Aug. 23 ang pinakabagong episode ng Dear Uge Presents.

Samantala, siksik naman ang chikahan, food at family bonding sa Mars Pa More at Sarap ‘Di Ba? habang patuloy sa paghahatid ng mga bagong adventures tuwing Linggo si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes sa Amazing Earth.

Balik naman sa Aug. 17 ang Prima Donnas.

Due to insistent public demand and in celebration of its first anniversary, GMA Network brings back to Filipino homes the favorite and well-loved drama series ‘Prima Donnas’ beginning Monday, August 17, on the Afternoon Prime block.

“Because of this pandemic, parang the whole world stopped. Our taping had to stop. The telling of the beautiful story of Prima Donnas stopped. Ngayon, with the airing of the recap, we can refresh everyone’s memory. So this is our way to reintroduce our show to the viewers, bring back to mind what some may have forgotten bago namin ituloy ang kwento na naging part na of their everyday life.”

“Happy ako kasi mari-refresh ang aming viewers para maka-keep up sila kapag may fresh episodes na. Hindi dapat palampasin dahil mapapalapit na ang Donnas sa mga Claveria at mapapatunayang sila ang totoong nawawalang mga tagapagmana.”