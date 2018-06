Alden kinalyo sa bugbugan

Puspusan ang ginagawang paghahanda ni Alden Richards para sa kanyang pinakabagong serye sa GMA, ang Victor Magtanggol. At dahil puno ng maaaksyong eksena ang inaabangang Kapuso primetime series, matindi ang pisikal na pagha­handang ginagawa Alden para rito.

Bukod sa pagwo-workout, sumailalim din siya sa parkour training.

“I’m doing parkour now para meron po tayong maio-offer na bago sa action scenes. Kaya may mga kalyo nga tayo nga­yon,” ayon kya Alden.

Asahan na raw ng Kapuso viewers na marami siyang action scenes sa Victor Magtanggol kaya naman excited na siyang magamit ang mga pinag-aralang parkour moves sa programa.

“Naiisip ko siyang gawin kasi siya yung magagamit talaga na skill. Kasi yung pagtalon sa mga bubong, yung mga pagbaba from a certain floor to another floor, ganun siya ka-intense.”

John Estrada, Alden super close agad

Nakunan naman ng GMA News ang behind-the-scenes ng unang paghaharap nina Alden at ng bagong Kapusong si John Estrada na kasama rin sa cast ng Victor Magtanggol.

Kahit daw first time na nagsama ay agad naman silang nagkapalagayan ng loob.

“Parang feeling ko eh matagal na kaming magkakilala. I think this is the biggest project of GMA this year. So, I feel really blessed na napasama ako sa proyektong ito,” ayon naman kay John.

“First time ko siyang na-meet and very excited ako to do the scenes with him,” dagdag na sabi naman ni Alden.

Inamin ng Pambansang Bae na espesyal sa kanya ang Victor Magtanggol dahil extra challenging ang magiging karakter niya sa programa na first time niyang gagampanan.

Bukod sa pagbibida­hang serye, siya rin ang naatasang kumanta ng theme song na pinamagatang ‘Superhero Mo’ kasama ang Pinoy hip-hop group na Ex-Battalion na siya ring sumulat ng kanta.

Matapos ngang ilabas ang lyric video ng theme song, hindi na makapaghintay ang kanyang mga fans na makita ang full trailer ng Victor Magtanggol. Dahil sa kanilang excitement, uma­bot sa top spot ng trending topics ng Twitter Phili­ppines ang fan-initiated hashtag na #VictorMagtanggolFullTrailer. Umani rin ng positive reactions mula sa netizens ang lyric video ng theme song.