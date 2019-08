Alden, Kathryn movie naka-.8B na

Walang nang paglag­yan ang kasiyahan ni Alden Richards sa pagpalo na sa higit sa 800 million pesos ang kinita worldwide ng pelikula nila ni Kathryn Bernardo na “Hello, Love, Goodbye”.

May P838,514,673.70 na ang naitalang gross ng pelikula nong August 23, Biyernes.

Tinatayang papalo pa ito nang mas malaki sa weekend viewing sa Pinoy communities sa ibang bansa.

Umaapaw sa pasasalamat ang puso ni Alden sa suwerte­ at magandang pagkakataong ibinigay na ito sa kanyang ng Maykapal.

Kaya naman idinaan niya sa Instagram post ang nararamdamang kasiyahan sa nangyayari sa kanyang­ karera.

@aldenrichards02, “LORD, iba KA. I learned so much from this experience, and I’m always looking up to YOU in ­gratitude. To everyone who has been part of our ­#HelloLoveGoodbye journey, ­maraming salamat at mahal na mahal ko kayo, #HelloThankYouWorld ­#HelloThankYou800M.”

Addy Raj handang

makipagrelasyon sa bading

Natawa nang husto si Addy Raj sa tanong namin kung nananatili pa ring bukas ang isip niya sa posibilidad na pumasok sa relasyong man to man, o magkaroon ng dyowang gay o transgender.

Sa nakaraang interview ng “Abantelliling” kay Addy, sinabi nitong willing siyang makipagrelasyon sa bakla o transgender kung nakikita niyang mabuti ang puso nito at makakatulong ito para makakuha siya ng ­Pinoy citizenship.

Pinandigan na ni Addy ang nauna niyang ­statement at sinabing pareho pa rin ang kinukunsi­derang factor para pumasok siya sa pakikipagre­lasyon sa bading.

Gustong-gusto ni Addy na manatili na rito sa ‘Pinas­ dahil ito ang nagbukas sa kanya sa maraming opportunities gaya ng pag-aartista at modeling.

Marami rin siyang mga supporters at naging ­kaibigan dito sa bansa.

Mukhang hindi na nanaisin pang bumalik at ­manirahan ni Addy sa India kung saan naroon pa rin ang kanyang mga magulang.

Siya nga pala, kasama si Addy sa casts ng “Panti Sisters” na pinagbibidahan nina Paolo Ballesteros, Christian Bables at Martin Escudero.

KC suportado si Frankie

sa pag-aaral sa US

Full support ang buong pamilya ni Sharon ­Cuneta kabilang na si KC Concepcion sa anak na si Frankie Pangilinan sa pagpunta nilang lahat sa New York.

Kulang na lang ay dalhin ng Megastar ang buo ­niyang bahay para lang maiparamdam kay Frankie na hindi sila mawawala sa piling nito.

Sa New York na mag-aaral si Frankie kaya naman isinama ni Sharon ang asawang si Sen. Kiko, ang anak nilang si Miel at bunsong si Miguel, pati na si KC para ihatid ang una.

Makikita sa mga post ni Sharon na parang palagi silang nagpi-fiesta ng buo niyang pamilya sa mga restaurants, groceries at pamamasyal sa iba’t ibang lugar sa New York.

Wala pang advice o paramdam si Sharon kung hanggang kailan sila mananatili sa New York, o kung maiiwan ba siya at si Sen. Kiko na lang ang uuwi ng ‘Pinas kasama sina Miel at Miguel, o mananatili­ rin pansa­mantala si KC para samahan ang ina at kapatid.

Tiyak nang babaha ng luha kay Sharon sa oras na iiwan na nito si Frankie at hahayaang mamuhay mag-isa sa NY habang ­nag-aaral.­

Bea Alonzo pinupuri ng mga fan

Aktibo na ulit si Bea Alonzo sa Instagram wall nang mag-post siya ng kanyang iniendorsong beauty product at nail spa kasama ang kaibigang si Dimples.

Pero may mga patama ba si Bea sa controversy sa kanila nina Julia Barretto at Gerald Anderson?

Kung babasahing mabuti ang mga post ni Bea at ang caption, tila may pahaging ang aktres sa kanyang kasalukuyang estado na idinaan lang niya sa perfume scent title na “Beautiful Soul”, mula sa iniendorso niyang­ clothing brand na Kashieca.

@beaalonzo, “Be such a beautiful soul that people crave your vibes ‘BEAUTIFUL SOUL’.

Sa sumunod niyang post, kuko na maraming ­colors ang pinoste niya habang naka-background ang kaibigang si Beatriz Saw.

Sa message caption, sinabi ni Bea na masaya siya at kasama niya ang mga kaibigan.

“Played a game this afternoon at alam nyo na kung sinong natalo! Hi @beatriz_saw! Happy po tayo?! ­Although I am not one to put so many ­different ­colors on my nails at once, pero worth it naman kapag kasama mo yung mga kaibigan mo. Congrats @dimplesromana on your new business ventures @chicnailsspa_scouttuason.”

Hindi naka-disabled ang comment section ng IG ng aktres kaya mababasa ang maraming positive remarks­ ng kanyang mga fan at supporter.