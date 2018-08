Alden inspirado kay VM, todo-ikot sa buong Pilipinas

Ganado si Alden Richards sa ta­ping, sa patuloy na pag-ikot sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas bilang si Victor Magtanggol. Mukhang dahil sa primetime series niya na ito sa GMA-7, masasabing muli ring bumabalik sa isipan ng mga tao at manonood na he’s after all an actor.

Masaya si Alden dahil yes, hindi nga siguro naungu­san man lang ng “Victor Magtanggol” ang katapat nitong serye, which is somehow, talagang phenomenal naman din ang nagawa ng “Ang Probinsyano”, pero hindi matatawaran ang taas din ng rating ng “VM” ever since nag-pilot ito.

Sa Kapuso network, ang “VM” ang nangu­nguna among the primetime series. At isa sa nakakapagpaligaya kay Alden, gayundin sa GMA, ang magagan­dang feedback na natatanggap nila mula sa mga manonood.

Kaya sabi nga ng source namin, happy raw talaga ang network sa seryeng ito ni Alden. Tinanong nga namin si Alden tungkol dito nang makausap namin kamakailan lang sa direct messaging.

Ngayon daw kasi, kahit saan siya magpunta, tinatawag na siya palagi as Victor Magtanggol o ­Hammer Man. Masarap daw pala talagang matawag sa kung ano ang cha­racter mo sa ginagawa mong series.

“Masarap pong matawag sa pangalan ng proyekto na pinaghihirapan namin. Very proud po talaga.”

Gayundin daw sa mga feedback at comment na natatanggap niya, nagiging inspirasyon daw niya ‘yun para lalong pagandahin pa ang “Victor Magtanggol”.

Aniya, “Happy po kasi, ang gagan­da talaga ng feedback ng audience natin. Kaya lalo akong nai-inspire gumawa ng mga mahuhusay na eksena.” (Rose Garcia)