Alden ginawan ng away kay Maine

Nabibigyan ng malisya ang recent post ng Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards. Eh, nang binasa naman namin ito, ang harmless lang naman ng dating. Tipong random quotes na nagustuhan at napiling i-share.

Ang pinost ni Alden sa kanyang Twitter account ay ‘wag daw manghinayang na maging mabait sa mga mali o masamang tao.

“Never regret being a good person to the wrong people. Your behavior says everything about you and their behavior says everything about them.”

May pinatatamaan daw ba ito at kung sino raw ang pinatatamaan? May nagsabi pa na bakit biglang parang may kaaway raw ang post ni Alden ngayon after ng post niya na nagte-thank you sa mga supporter.

Naisip namam namin, grabe talaga, bawat kilos, bawat i-post na lang ni Alden, nabibigyan ng malisya at ginagawang issue.

Kinokonek na naman si Maine Mendoza sa post ni Alden na diumano’y baka siyang pinatatamaan daw. Siyempre, nag-react ibang fans.

Naku, tantanan na ang dalawa na tanggapin man o hindi ng hindi pa rin makatanggap na may kanya-kanya na silang buhay personally ay mas masaya at mas maganda ang relasyon ng mga ito ngayon as friends.

Kung may gumagawa man ng malisya sa post ni Alden, marami pa rin ang um-agree rito at nagsabing inspirasyon nila ang actor dahil nakikita raw nila na he’s practi­cing what he preached.

Reyna pa rin:

Marian ‘di naagawan ng korona nina Jennylyn, Heart

Napaka-timing naman ng first taping day ng bagong teleserye ni Marian Rivera.

So ‘yon na nga, contrary sa lumabas na hindi na ito matutuloy, tuloy na tuloy ang unang pagtatambalan nila ng actor na si Gabby Concepcion.

Nakakaaliw at may pa-welcome sa reyna ng network sa taping. May banner na “Happy First Taping Ms. Marian!”

Ang alam namin, pang second quarter ng taon ang airing nito. Hindi na nahintay na totally, tapos ng mag-taping ni Dingdong Dantes ng DOTS bago magsimula ng ta­ping si Yan.

Pero at least, tamang timing dahil a day before siya mag-taping, nag-graduate naman si Zia Dantes sa school.

Si Marian ang personal na naghahatid at sundo sa anak kaya ngayong graduate na ito, mas makakapag-focus na si Yan sa taping naman.

Pero ‘yon nga, si Marian pa rin talaga ang reyna ng Kapuso network, at hindi naagaw ang korona sa kanya nina Jennylyn, Heart.