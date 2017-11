Alden gaganap na bayani ng Marawi

Gaya ng Bubble Gang ay nagdidiwang din ang Magpakailanman ng kanilang 5th anniversary. Matatandaan na nawala ito sa ere at muling naibalik 5 years ago.

Hindi lang ito basta-basta nagbalik bagkus mga magagandang kuwento sa totoong buhay na kapupulutan din ng aral ang pini-present nila lagi.

Lalo ngayong Nobyembre ay magagandang kuwento na mga magagaling at malalaking artista ang magsisiganap tungkol sa mga nangyari dito sa atin.

Isa sa kuwento ay isang bayani ng Marawi na gagampanan ni Alden Richards. Kung hindi kami nagkakamali ay dalawang sabado ito mapapanood sa haba ng kuwento.

At dumayo pa sa probinsiya si Alden para mag-taping nito, ha! Kaya pal­a wala siya sa Eat Bulaga.

Kris at Rafael bongga ang relasyon off screen

Nag-celebrate ng birthday last Friday ang Impostora lead na si Rafael Rosell at marami ang kinilig sa greeting ng ka-love team niyang si Kris Bernal.

“Happiest birthday pogi, @rafrafrosell I feel lucky to work with an actor who knows the balance between great professionalism and fun! Enjoy your day, you deserve it! I would take the privilege to tell you that you are a perfect screen partner and a friend,” sey ni Kris.

O di ba, bongga ang relationship nila mapa-on or off screen! Kaya aliw at nakakaki­lig talaga panoorin ang serye nila dahil swak na swak ang tandem nila.

Tawanan at kantahan sa Bubble Gang

Napanood namin nang live ang musical play ng cast ng Bubble Gang noong Martes ng gabi sa Studio 7 ng GMA Network. Naipamalas ng cast na kaya nilang gumawa ng isang musical play na puro katatawanan ang peg at maaliw ang mga manonood. Ipi­namalas nila sa pamamagitan ng musika ay puwedeng isalin ang mga comedy skits nila sa Bubble Gang.

Kaya ito ang mapapanood sa darating na Biyernes bilang handog nila sa mga sumusubaybay sa Bubble Gang na nagdidiwang ng kanilang 22nd anniversary, Bravo Bubble Gang and Congratulations.