Alden, Enrique, James bakbakan sa ‘Sexiest Pinoy’

Mabigat ang laban ng tatlong sikat na aktor sa Pilipinas para sa “Sexiest Man in the Philippines 2020”.

Sa Instagram inanunsyo ng Starmometer na dikdikan ang laban para sa titulo nina Alden Richards, Enrique Gil, Ion Perez, James Reid, Josh Cullen Santos, at Kokoy de Santos.

Nakikipaglaban si Alden para sa ikatlo niyang consecutive win at sakaling siya muli ang tanghaling “pinaka-seksing lalaki” sa Pilipinas, mapapasama siya sa Hall of Fame ng naturang website.

“The finalist with the most number of combined votes from the 4 platforms will be named #2020SexiestManInPH!” sabi ng Starmometer.

Siyanga pala, ang botohan sa Instagram, Facebook, Twitter ay magtatapos sa August 24, 2020 at 12:00 noon Manila time.

Ang finalist na may pinakamataas na bilang ng combined votes mula sa mga naturang platforms ay kikilalaning 2020 Sexiest Man in the Philippines.