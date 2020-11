Alden, DongYan, JenDen nagkaisa sa ‘Isang Puso Ngayong Pasko’

Hindi matitinag ng pandemya, bagyo, o kalamidad ang tibay ng puso ng mga Pilipino. Sa panahong humaharap sa maraming pagsubok ang ating bansa lalo na ngayong 2020, may dalang mensahe ng pag-asa ang GMA Network sa ating mga kababayan sa nalalapit na pagdiriwang ng Kapaskuhan.

Ngayong taon, bida ang pagkakaisa, pagtutulungan, at pagmamahalan sa GMA Christmas Station ID na “Isang Puso Ngayong Pasko.”

Tampok dito ang likas na mga karakter ng Pinoy: ang walang humpay na malasakit sa isa’t isa, subok na katatagan sa gitna ng anumang sakuna, at malakas na pananampalataya sa Diyos.

Kaisa ang mga Kapuso artists at News and Public Affairs personalities sa layunin ng Network na bigyang pugay ang magigiting na frontliners na nagsisilbing bayani laban sa banta ng COVID-19 pandemic pati na rin ang first responders nitong mga nagdaang bagyo upang sumaklolo sa ating mga kababayan. Dahil sa kanilang sakripisyo at dedikasyon, maraming buhay ang naililigtas, at lalong namamayagpag ang bayanihan ng mga Pilipino.

Matutunghayan sa station ID ang iba’t ibang initiative ng Kapuso stars upang makapagbigay ng tulong sa mga kababayan – karamihan sa kanila ay namahagi ng food packs sa frontliners, tulad ng Kapuso couple na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera na siya mismong nag-prepare ng mga pagkain; Asia’s Multimedia Star Alden Richards na nag-donate mula sa kaniyang restaurant; Dennis Trillo at Jennylyn Mercado na namigay ng essential supplies; ang Eat Bulaga! Dabarkads sa kontribusyon nilang 3D printing machines para sa paggawa ng PPEs; Heart Evangelista na namigay ng daan-daang tablets na magagamit ng mga estudyante sa remote learning; si Willie Revillame at ang kaniyang donasyon sa jeepney drivers na nawalan ng trabaho at sa mga residenteng nasalanta ng bagyo sa Catanduanes; at marami pang iba na nagpaabot ng tulong sa kani-kanilang paraan.

Naniniwala ang Kapuso Network na ang pagkakaisa ng pusong Pilipino ang gagabay sa atin upang makaahon sa anumang unos.

Panoorin ang 2020 Christmas Station ID ng GMA Network sa opisyal na Facebook page at YouTube accounts ng GMA o bisitahin ang website sa www.gmanetwork.com.