Alden ‘di nagpalibre sa Korean trip

Sa naganap na renewal of contract ng Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards, ipinakilala ito bilang “Josep” o “Sep” sa bagong tututukang serye nito sa GMA sa darating na Setyembre 16, ang “The Gift”.

Inihayag ng aktor ang kanyang pasasalamat sa Kapuso network sa lahat ng tatahakin nito bilang aktor, lalong-lalo na ang pagiging supportive ng kanyang GMA family.

Nagagalak rin si Alden na siya ngayon ay kinilala nga bilang Asia’s Multimedia Star at nagawaran sa Seoul, Korea kamakailan lang.

“Sobrang saya po kasi in a way parang dahil po sa titulong ito, nakikilala na tayo sa labas, sa international scenes… parang mas nakaka-inspire pa pong magtrabaho and to do different acting works kasi nakita ko po ‘yung mga makakasama ko sa awards night, iba-ibang lahi who shares the same passion as I do when it comes to acting.. the main objective of that job is really to inspire people through projects, through movies and teleseryes,” pahayag ng aktor.

Nilinaw naman ng aktor na hindi siya nagpalibre sa biyahe niya patungong Korea.

Ang expenses niya umano sa kanyang trip ay mula sa kanyang sariling bulsa.

“Ito po ang story niyan, si PAGCOR was a sponsor of the awards night, and then they nominated me sa Asian Star Prize na of course that is based upon the approval pa rin ni Seoul Drama Awards kung papayag sila…

“So, si PAGCOR po is one of the main reasons also why I got the award,” sabi naman ni Alden. (Athena Yap)