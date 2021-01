Alden bokya pa rin sa paghahanap ng dyowa

Bukod sa sinasabi ni Asia’s Multimedia Star na sa taong 2021 at sa pagsisimula ng bagong dekada ng kanyang career ay gusto niyang pagtuunan ng pansin na ang personal life niya, which is having a special someone, knowing Alden, siguradong kasama sa plano niya ang kanyang career.

True to his title, ang plano ni Alden ay makapag-pursue ng international acting career. Isa raw ito sa mga top priorities din niya para something new rin at level up pagdating sa kanyang trabaho.

Bukod sa New Year, nagdiwang nga ng kanyang ika-29th birthday si Alden. Nang tanungin ito sa interview kung ano ang New Year’s resolution niya, wala raw.

Sey niya, “Sa 10 years ko sa industry, ang New Year’s resolution ko talaga is really not to make any para walang pressure. It’s just about self-recreation and being a better version of you than last year. Move forward lang and be better with your decisions.”

At kahit nandiyan pa rin nga ang COVID-19, tuloy-tuloy lang talaga ang kabisihan niya. This year, sure na ang gagawin niyang movie with Bea Alonzo at ang bago niyang serye sa GMA-7.

Sa mga nagtatanong kung may prospect na siyang ligawan, wala pa rin hanggang ngayon.

***

Bong kinilig kay Sanya

Nagkatawanan at kulang na lang, tuksuhin ng ilang entertainment press si Senator Bong Revilla dahil sa mabilis na sagot nito nang tanungin tungkol sa masasabi niya sa bagong leading lady na si Sanya Lopez.

Si Sanya kasi ang isa sa leading lady niya sa bagong comeback show sa GMA-7, ang weekly serye na “Agimat ng Agila.”

Sey niya agad na nakangiti, “She’s a very good actress. At saka may chemistry kaming dalawa.”

Natawang sabi na lang ni Senator Bong nang sunod-sunod na napa-wow sa tinuran niya ang ilang press nang, “Hindi, kasi yung mga tao sa set, makikita mo e. Matutuwa ka kasi siyempre, makikita mo yun sa mga nanonood sa set while taping.

“Maganda yung kinalabasan ng taping namin so, abangan nila.”

Halos pang-isang season na rin daw ang natapos nila sa serye at nasa editing na ngayon at proud ito maging sa mga effects na mapanood.

Naka-lock in taping sila, pero tuloy-tuloy rin daw siya sa trabaho sa senado.

“Kapag may trabaho sa senate, trabaho rin ako,” saad niya.

Si Sheryl Cruz ang Misis niya sa Agimat ng Agila, pero abangan na lang daw kung bakit leading lady niya rin si Sanya.

***

Jackie luhaan sa pag-iwan kina Andre, Kobe

Bilang expat at nature na rin ng trabaho ng Mister ni Jackie Forster, ‘yung nabanggit niya last year na for good na silang pamilya sa bansa, heto’t kahit kasagsagan ng COVID-19, kinailangan nilang iwan muli ang bansa at mukhang maninirahan na naman sa ibang bansa.

This time, halatang may bigat sa dibdib ni Jackie na may maiiwan siyang dalawang anak. After years of praying, naging maayos na ang relasyon ni Jackie sa dalawang anak na sina Andre at Kobe Paras. Naging very close na rin sina Andre at Kobe sa mga kapatid nito sa ina.

Sa dalawa, si Kobe ang umpisa pa lang ay nagpapakita na ng attachment sa ina. Kaya sa comment nito sa Instagram post ng ina, very emotional ito.

“I already balled my eyes out earlier… now I’m at it again. Don’t ever be sorry, mama! I’ll see you guys soon. For now please take care and enjoy no matter what. You deserve more than the world, ma. Ily.”

Si Andre naman mas expressive na ngayon sa emotion niya at sey nga nito, mami-miss niya silang lahat. “I’ll miss you guys. Kuya will just be here. Even if you get older I’ll still be the same old manchild. I love you all.”