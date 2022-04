Alden bet gawing anak ni Hayden

Kahit kuya lang ang dating ng itsura at agwat ng edad nina Hayden Kho at Alden Richards, mas kinunsidera ng una na anak ang aktor.

Sa photo na kasama ng misis niyang si Vicki Belo ang mga artistang sina Rhian Ramos, Maris Racal, Julia Barretto, Bianca Umali, Solenn Heussaff, Alden Richards, nagpahiwatig si Hayden ng pagnanais niyang gumanap na tatay ni Alden.

Sa caption ng larawan, napaisip si Hayden na kapag nagkaroon sila ng teleserye at silang dalawa ni Vicki ang parents, puwede nilang maging anak si Alden.

“If we were to make a TV show, what would be the title? Vicki and I would have to be the parents in the show, and @aldenrichards02 would have to be the son,” sabi ni Hayden.

Dahil siguro sa pagnanais ni Hayden na magkaroon ng anak, na gaya ni Alden na mabait, kaya siguro nito ninais na maging anak ang aktor sa isang acting project kung sakali. (Rey Pumaloy)