Alden, Bea serye kasado na sa 2022

‘Di nga malayong matatagalan pa bago muling mapanood ang Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards sa noontime show na ‘Eat Bulaga.’

Sobrang busy nga raw talaga nito dahil sa time na break sila sa lock-in taping para sa ‘The World Between Us’ ay abala naman ito sa mga endorsement shoots.

At ngayon, nagre-ready na raw para sa quarantine at pagsisimula muli ng lock-in taping for the said series.

At dahil nga 2nd week of November na muli ang pagbabalik nito sa ere sa GMA-7, so advance taping na nga naman ang production para pag-umere, tapos na tapos na nila ang taping.

At pagkatapos ni Alden na mag-lock-in taping for The World Between Us, ‘yun naman ang time na magsisimula na raw ito ng shooting sa pagsasamahan nilang pelikula ng bagong Kapuso na si Bea Alonzo.

At kung totoo rin ang nakarating sa amin, may posibilidad din daw na si Alden nga ang makakasama ni Bea sa unang serye naman niya sa GMA. At kung si Alden nga ito, isa ang sigurado, by next year pa nila ito masisimulan.

Mavy kakilig b-day message kay Kyline

Hindi pinalampas ni Mavy Legaspi na hindi batiin through his social media account ang rumored girlfriend o ka-loveteam niya sa kauna-unahang teleserye, ang “I Left My Heart in Sorsogon” na si Kyline Alcantara sa birthday nito.

Short lang ang message ni Mavy pero siyempre, may kilig na hatid lalo na sa mga fan na ng loveteam nilang dalawa. Sweet and thoughtful pala ang kambal nina Carmina Villarroel at Zoren Legaspi dahil may naka-ready na itong birthday gift kay Kyline. At curious na siyempre ang mga fan nila kung ano raw kaya ito.

Sabi lang ni Mavy, “my tiff, have the happiest of birthdays. Call me when you’re up. Hope you liked my gift.”

Eh, ‘yung hindi nagpalamang sa pagpapakilig ang isa pang rumored sweethearts na sina Darren Espanto at Cassy Legaspi.

Nag-comment kasi agad si Darren sa post ni Mavy at tinag si Cassy na, “Yung dalawa oh @Cassy. Hindi nag-imbita.”

Sinagot naman ito ni Cassy na, “@darrenespanto tayo na lang mag beach kaya wala nag beach na sila eh.”

Hmmm… foursome talaga ang peg nila, ‘no.

Female star matindi inggit sa bagong lipat na aktres

How true? Nakakaramdam nga ba ng insecurity ang isang female star sa actress na bagong lipat sa network?

Tila kinukuwestiyon daw ng actress na ang bagong lipat na ito ay ang daming guesting at may regular shows na rin.

Nang tila mag-emote raw ang actress sa management, ibinalik na lang daw ng management sa actress at ipinaalala rito na noong ito ang bagong lipat din sa network, mas bongga pa ang naging pag-welcome dito, inikot din bilang guest sa halos lahat ng shows at ipinaalala rin na since then, never pa raw nawalan ng regular show, huh!

Kaya hayun, sey ng isang production head, “totoo nga palang may pagka-insekyurada siya.”